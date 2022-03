Tres autocars de transport amb 170 persones procedents d'Ucraïna, majoritàriament dones i menors d'edat, han estat acollides, aquest diumenge al vespre, a les instal·lacions municipals del Molí de l'Anguila de Figueres. Els viatgers són refugiats que han estat recollits a Varsòvia (Polònia) per l'associació Juntos por Ucrania i l'empresa Autocares Vera, que ha posat a disposició del trasllat dos dels seus vehicles. Els viatgers tenen previst arribar a Madrid aquest dilluns al matí. "Són gent que ja té familiars o amics que els esperen allà. Hi hem anat per donar un cop de mà, dins de les nostres possibilitats", explica Jorge Tornero, cap del comboi humanitari.