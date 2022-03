Una cinquantena de refugiats han passat la nit d'aquest divendres al pavelló de la Jonquera. Tots ells segueixen el seu camí cap a Torrevella (Alacant) on s'estaran en cases d'acollida gràcies a la gestió de l'ONG Rowing Together, que ha organitzat l'autocar i la sortida d'aquestes persones. L'Associació d'Ucraïnesos de Torrevella és qui ha gestionat les cases d'acollida on viuran els refugiats, que fugen de la guerra d'Ucraïna. El portaveu de Rowing Together, Javier Murillo, explica que van sortir de Medika el passat dijous i que esperen arribar aquest dissabte al vespre a destí. Des de l'Ajuntament els han facilitat matalassos i sacs de dormir i els han preparat la logística per fer els àpats.

Són, majoritàriament, dones i nens que han passat la nit al Pavelló Municipal de la localitat alt-empordanesa, després que l'Ajuntament els habilités la instal·lació. L'aturada s'ha fet per tal de complir amb les hores de descans necessàries que estan obligats a fer els dos xofers que porten l'autocar. El trajecte va començar dijous passat a Medika, la ciutat transfronterera amb Ucraïna i es van desplaçar fins a Múnic, a Alemanya. D'allà van sortir divendres fins a la Jonquera on han passat la nit fins a reprendre l'últim tram del viatge que els portarà a Torrevella.

Un periple que s'ha pogut fer gràcies a l'ONG Rowing Together que ha estat qui s'ha ocupat de la logística, com poder dormir pel camí, llogar l'autocar, gestionar els àpats amb els restaurants o contactar amb els ajuntaments implicats perquè els facilitessin l'estada als diferents llocs on han parat. El portaveu de l'entitat, Javier Murillo, explica que han comptat amb el suport de molta gent i diu que davant "d'un drama com aquest, no es pot fer res més que ajudar".

L'autocar ha arribat passada la mitjanit a la Jonquera. Un cop allà, se'ls ha donat sopar i han pogut descansar en matalassos i sacs de dormir que ha posat l'ajuntament. El cap de Protecció Civil de la Jonquera i tinent d'alcaldia, Jordi Picornell, explica que no van tenir "cap dubte" quan els van demanar ajuda per poder passar la nit. Explica que el pavelló està equipat per situacions d'emergència, arran de la gran nevada que hi va haver el 2010. "Per a nosaltres no ha suposat cap inconvenient", assenyala.

En cases d'acollida

Murillo ha explicat que els refugiats que van en destí a Torrevella tenen tots ja una casa d'acollida on quedar-se i iniciar així una nova vida, lluny d'Ucraïna. Són cases de veïns de la localitat que ha gestionat l'Associació d'Ucraïnesos a Torrevella. Murillo assenyala que la solidaritat del poble alacantí ha estat "admirable" i celebra que "surti el millor de tothom" quan passen desgràcies com la guerra que s'està vivint entre Rússia i Ucraïna.

A dos quarts de dotze del migdia l'autocar s'ha posat en marxa de nou, després del descans pertinent dels dos xofers i els 54 refugiats han pujat a l'autocar per anar cap al seu destí final, a Torrevella.