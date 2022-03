L’Ajuntament de Figueres vol potenciar les polítiques d’atenció a la dona a la ciutat, «centralitzar esforços per donar a conèixer el Servei d’Atenció a les Dones de Figueres (SIAD) i treballar per la creació del Consell Local de Dones de la ciutat» apunta l’alcaldessa Agnès Lladó. El nou servei està previst que es posi en marxa aquest primer semestre de l’any.

Precisament un dels eixos d’aquest mandat polític és la constitució del Consell Local de Dones, que pretén ser un espai per abordar polítiques feministes amb les entitats de dones de la ciutat i amb totes aquelles dones que tenen interès per participar-hi. Amb motiu del Dia de les dones, l'any 2021 la Regidoria de Drets Civils i Feminismes va impulsar una enquesta a través de les xarxes per conèixer l'opinió de les dones de la ciutat respecte a diversos aspectes que tenen a veure amb el coneixement dels serveis públics i les polítiques públiques municipals d’igualtat i feministes. El 73% de les dones que van respondre a l'enquesta consideren interessant la possibilitat de tenir aquest òrgan participatiu que vetlli per les polítiques públiques de dones i feministes.

L’enquesta que va ser resposta per 109 dones també ha posat de manifest la manca de coneixement que tenen les dones sobre el SIAD, ja que només el 38% de les dones enquestades coneixen aquest servei municipal que porta actiu a la ciutat des de l'any 2008, any en què es va aprovar la Llei 5/2008 del dret a les dones a erradicar la violència masclista, i que desplega tota una xarxa de recursos públics per a l’atenció i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista.

Finalment, a partir d’aquesta enquesta s’han recollit les demandes de les dones que van respondre i aquestes necessitats són: aconseguir espais segurs a la ciutat, formació, assessorament i informació, educació, suport psicològic, professional i social, sentir-se lliures i segures, igualtat a escala salarial entre homes i dones, no discriminació, suport i ajuda en situacions de violència masclista.