Una vintena d’ucraïnesos residents a les comarques gironines van concentrar-se, dissabte passat al migdia, a Pont de Molins, per fer-se sentir davant dels atacs de Rússia contra Ucraïna, que van començar aquest dijous 24 de febrer i que ja han provocat diverses víctimes civils i militars. La trobada se celebrava a l’església i pretenia donar suport al poble ucraïnès, fent oracions i una caminada en silenci. Aquest col·lectiu s’ofereix per fer altres activitats a la comarca per visibilitzar-se.

Lyuba Mayarchuk, que fa més de vint anys que viu a Catalunya, explicava que «és molt complicat fer arribar coses allà», amb la situació en què es troben en aquests moments. «Molta gent, dissabte passat, va anar a Barcelona per aplegar-se amb altres refugiats», afegeix Mayarchuk. Els atacs de Rússia sobre la població civil d’Ucraïna estan provocant un èxode molt nombrós d’aquesta població. L’Associació de Micropobles de Catalunya, per la seva banda, ha emès un comunicat on remarca que «sempre s’ha caracteritzat per ser territori d’acollida i més en moments difícils». El govern de la Generalitat demana a aquests municipis més petits que derivin el tema logístic cap al Comitè d’Acollida a les persones refugiades, per no fer xarxes paral·les i poc eficaces. L’administració recomana posar a disposició dels exiliats allotjaments d’acollida comunitaris, per si cal allotjar els refugiats ucraïnesos en un futur proper. Tota aquesta informació es pot fer arribar a acciosocial@micropobles.cat. «Des dels micropobles de Catalunya, condemnem qualsevol classe de conflicte, però, sobretot, aquell que ataca directament persones indefenses i que, a més, ho fa amb bombardejos indiscriminats. Condemnem tota mena de violència i exigim la desescalada del conflicte, la desmilitarització de la zona i la represa d’un diàleg per a la construcció de la pau», manifesta l’Associació de Micropobles de Catalunya, que apel·la al diàleg i a la mediació per aconseguir una solució pacífica basada en la diplomàcia i el multilateralisme. Per això, exigeix a la comunitat internacional, i en especial a la Unió Europea, que prengui totes aquelles mesures que calguin per cessar la violència al territori ucraïnès. La comarca es mobilitza en contra de la guerra a Ucraïna