El grup municipal SOM Empuriabrava i Castelló alerta que, des del passat dia 3 de febrer, la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha sigut "modificada de sotamà", eliminant del llistat "la supervisió i control de les tasques que efectuen les empreses que intervenen en la neteja i la gestió dels residus". Una competència que el tècnic de medi ambient havia executat fins al 2020, però que arran d'un informe sobre les irregularitats d'aquesta empresa, "se li va retirar de manera encoberta i ara ja ni tan sols figura a la web municipal", expliquen des de la formació en un comunicat. Ara, la competència del control de Cenet per part del consistori està a l'aire.

Els fets es remunten al mes de febrer de 2020, quan el tècnic de medi ambient del consistori va emetre un informe on exposava "greus irregularitats en la relació a l'empresa mixta de neteja i gestió de residus Cenet 06 SA". En aquest document, el tècnic municipal alertava de les decisions efectuades de manera independent per part de l'empresa, en concret del seu gerent, Ernest Pujol, i la manca de possibilitat de control de Cenet per part dels serveis tècnics del consistori. A més, alerten des de Som que el funcionari tècnic va negar-se en diverses ocasions a autoritzar el pagament de factures procedents d'aquesta empresa per les anomalies detectades.

Davant la gravetat de la situació, el grup municipal considera que el govern d'esquerres (ERC i la CUP) "no només va obviar l'informe sense obrir cap expedient ni iniciar cap investigació sobre el comportament de l'empresa, sinó que va desautoritzar públicament al tècnic en les seves competències de control del servei de neteja i gestió de residus i, en el Ple del 27 de maig del 2021, va nomenar a Ernest Pujol Delegat municipal a Cenet".

Així - afegeixen - "el govern local no va resoldre de manera clara i transparent el dubte sobre qui executaria la competència en el control i supervisió tècnica per part del consistori sobreCenet, ja que el tècnic de medi ambient municipal havia estat apartat d'aquesta tasca".

El passat 27 de gener, el govern local va presentar un Pla de Gestió, que, segons l'acord d'aprovació, s'havia de traslladar a Ernest Pujol, delegat municipal de Cenet, per al seguiment de la seva execució durant l'any 2022. "Un seguiment que podria deixar entreveure que la competència de control de Cenet recauria sobre el mateix delegat de l'empresa, una situació que encara agreujaria més les irregularitats comeses", manifesten des de SOM.

Davant les preguntes formulades pel grup municipal SOM, la secretària general de la corporació va reconèixer que la figura del delegat "no té cap facultat per controlar tècnicament a l'empresa", i, per tant, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries continua sense supervisar tècnicament les tasques de l'empresa de neteja i gestió de residus malgrat disposar d'un tècnic de medi ambient qualificat.

Agustí Ayats, regidor de SOM al consistori, lamenta que el Pla de Gestió es portés al ple per a la seva aprovació en aquestes circumstàncies i sense determinar encara qui serà l'encarregat tècnic de supervisar aquest servei, i explica que si això no es corregeix, Castelló perd tota possibilitat d'efectuar el control tècnic real i objectiu dels serveis que presta l'empresa.

En aquesta línia, el grup municipal SOM reclama transparència real al govern d'ERC i CUP, i que es depurin les responsabilitats, tant dels polítics implicats com dels funcionaris que no hagin actuat correctament, defensant els interessos dels ciutadans i el correcte destí dels recursos públics.