Quin és l’objectiu del congrés de Lloret?

És un congrés municipalista per tenir eines i treballar programes per donar el tret de sortida a les municipals de 2023. Volem que vinguin tots els càrrecs públics de Catalunya, i també hem convocat càrrecs orgànics. L’objectiu és trobar-nos i compartir propostes per als municipis, i parlar de seguretat, de serveis públics... de tots els problemes que afecten al dia a dia de la gent. Ens fa molta il·lusió, i podem afrontar el procés amb moltes garanties.

Porten, però, uns quants cicles electorals a la baixa.

Les municipals sempre s’han de diferenciar d’unes generals o autonòmiques. Nosaltres som una força de referència del constitucionalisme a Catalunya: tenim més de 200 càrrecs públics a Catalunya que hem convocat a Lloret, i la seva resposta ha estat molt bona. Tots tenen molta il·lusió, tanta com quan van començar. És evident que els últims cicles electorals no ens han acompanyat, però als municipis la gent vota la persona i el projecte. El municipalisme és la política de proximitat, de quilòmetre zero. I als municipis gironins hi tenim un projecte molt sòlid, perquè hi estem treballant des de fa anys. Tenim regidors a Lloret, Blanes, Figueres, Roses, Girona... tenim experiència, sabem gestionar i coneixem els problemes dels municipis.

L’objectiu a comarques gironines és mantenir-se on tenen representació?

L’objectiu és repetir a tots els municipis on tenim representació, perquè hi tenim equips que porten temps treballant-hi. I evidentment, volem créixer tot el que puguem: el següent pas que volem fer és tenir representació a Olot o altres municipis de l’interior de la província.

La prioritat serà recuperar el grup municipal a Girona ciutat, on s’han quedat sense?

Com vam explicar, hem presentat una denúncia perquè entenem que s’han vulnerat els drets fonamentals de Miriam Pujola, ja que se la va expulsar del grup municipal d’una forma no regulada i que no respon a la legalitat corresponent. Per nosaltres, a tots els efectes, Pujola és la nostra portaveu a l’Ajuntament de Girona, i el nostre objectiu és recuperar el grup municipal i que ens tornin tots els drets. No s’ha seguit un procés reglat, com caldria. Una persona que estava amb un procés obert d’expulsió, com era el senyor Pamplona, va aprofitar per fer fora a la Miriam Pujola amb nocturnitat i alevosia.

I això què ha suposat?

Se la va avisar poques hores abans d’un ple, no se li permetia anar a les comissions informatives... creiem que hi ha hagut una vulneració de drets, i això és el que volem recuperar. I pensem que ho aconseguirem, perquè a Lleida, en un procés molt similar, s’ha recuperat el grup municipal.

A comarques gironines, el partit ha patit baixes sensibles, com Jean Castel, que ha anat a Valents, o Alfonso Sánchez, que està al PP. Com els afectarà?

Jo crec que no ens afectarà, perquè tenim un equip molt fort i consolidat, que ens coneixem de fa temps. Després d’aquestes marxes, al partit ens sentim més units, amb moltes més ganes d’enfocar el futur. Nosaltres creiem en aquest projecte. Si altres persones, per oportunisme o per interessos personals, prefereixen buscar-se el futur en altres partits, hi tenen tot el dret. Però també vull recordar que alguns d’aquests nous projectes estan liderats per persones que defensaven un referèndum d’independència fa només uns anys. A mi em sorprèn com la gent és capaç de canviar de jaqueta de la nit al dia per buscar un sou o per oportunisme polític. Nosaltres venim del sector privat i sabem que això serà un trànsit de quatre, vuit o deu anys, i llavors tornarem a la nostra vida.

Els resultats de Castella i Lleó, on van passar de dotze representants a un, els condicionaran?

No, perquè allò eren unes autonòmiques, i ara parlarem de municipalisme. És evident que parlarem de les essències de Ciutadans, perquè fa quinze anys que vam néixer i la situació segueix vigent: hi ha partits nacionalistes que segueixen creant problemes a Catalunya, desestabilitzant-la, demanant la independència, intentant expulsar de les institucions els que pensem diferent.. per tant, la raó de ser de Ciutadans segueix vigent. Però també parlarem de les nostres banderes: educació, seguretat, gestió dels serveis públics, economia, turisme...