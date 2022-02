La Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses restarà tancada a partir del 14 de febrer amb motiu de la realització dels treballs d’instal·lació d’un nou sistema de climatització, els quals està previst que durin fins al 21 de març. Al llarg d’aquest termini, les persones usuàries no podran accedir a l’equipament, per la qual cosa el servei de préstec queda automàticament prorrogat fins a l’1 d’abril. L’Àrea de Cultura posa a disposició del públic altres equipaments per a estudi i connexió a internet.

Les obres que s’iniciaran el proper dia 14 consistiran en la substitució del sistema de climatització actual, amb vint anys de funcionament acumulats, per un nou equip més eficient que incorpora també un sistema de renovació de l’aire. La impossibilitat d’atendre el públic en les condicions òptimes durant la realització de les obres motiva el tancament de l’equipament i la interrupció dels diferents serveis i activitats que s’hi presten.

Els lectors i lectores no han de preocupar-se per la devolució dels llibres de què disposin en aquest moment en préstec, ja que, des del 15 de gener, els terminis han quedat prorrogats automàticament fins a l’1 d’abril. Tanmateix, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament posa a disposició del públic sales de Ca l’Anita (en horari de matins, de 10 a 13 h) i del CAR Jove (tardes de 16 a 20 h), perquè les persones que fan servir la Biblioteca per a estudi o connexió a internet, puguin continuar disposant d’espais òptims.

El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, assenyala que "la realització d’aquestes obres ens obliguen a tancar la biblioteca un mes i mig i som conscients de les molèsties que això pot ocasionar, però és una obra absolutament necessària i llargament reivindicada que ens permetrà evitar les molèsties ocasionades l'estiu passat, en què vam haver d'adaptar els horaris d'obertura per oferir el servei amb la mínima qualitat exigible, tant per als usuaris com per als propis treballadors".