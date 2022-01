L’escola Santiago Ratés de Vilajuïga correrà el proper dilluns 31 de gener a la divuitena edició de la cursa «Km de Solidaritat» per celebrar el dia escolar de la no-violència i la pau. Aquest any, la recaptació servirà per la supervivència i la lluita contra la malnutrició dels infants de la banya d’Àfrica. A més a més, l’escola rebrà xerrades de membres d’Open Arms el proper dia 15 de febrer.

«Km de solidaritat» és una iniciativa de Save de Children basada en curses escolars que poden organitzar gratuïtament els centres educatius. Es recapten diners a partir de «patrocinar» els dorsals, que es pot fer amb donatius, i els infants, famílies i docents fan voltes a un circuit d’un quilòmetre. Quan s’acaba la carrera, es compten les voltes totals que s’han fet al circuit.

A part de les curses, els mestres reben material didàctic per a poder tractar amb els alumnes les realitats d’altres nens i nenes d’arreu del món, que no tenen tantes facilitats per a poder anar a l’escola o accedir a altres serveis bàsics. D’aquesta manera, no només es recapten diners per a ajudar a aquests infants, sinó que també es fa pedagogia. A final de curs, l’entitat informa al centre escolar d’on i com han estat invertits els diners recaptats per la cursa.

L’escola ha participat a les últimes 5 edicions d’aquesta cursa, que sempre celebren durant les dates properes al dia de la no-violència i la pau. Enguany però, no hi podran córrer els pares i mares per culpa de la pandèmia, però podran fer aportacions per a patrocinar els dorsals. Qui sí podrà participar a la cursa són els mestres, que podran acompanyar als alumnes durant la cursa benèfica. D’altra banda, i també a causa de la pandèmia, en aquesta edició els participants correran separats per cursos, i no tots junts com en anys anteriors.

El dia 15 de febrer, representants d’Open Arms es desplaçaran al centre per fer xerrades a diverses classes explicant la seva labor social i organització.