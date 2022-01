L'Ajuntament de l'Escala ha licitat les obres de la primera fase de condicionament de l'accés sud del municipi per a vianants i ciclistes.

Els treballs han de començar en breu i haurien d'estar acabats per Setmana Santa. Aquesta primera fase consisteix en adequar un pas per a vianants i ciclistes que connecti el carrer Figueres (zona del giratori de les oliveres) amb el pas de vianants que comunica la zona industrial dels Recs amb la zona residencial que hi ha al costat de l'escola l'Esculapi, millorant també l'enjardinament de l'espai.

Els treballs inclouen la pavimentació amb sauló d'aquest carril, a més de dotar-lo d'enllumenat i d'una millora de l'accessibilitat. Entre la zona de l'escola i la zona industrial hi ha un pas que consta d'una escala. Un cop s'executi el projecte, s'hi farà una rampa que faciliti la mobilitat.

En aquesta primera fase està prevista una inversió d'uns 270.000 euros. Més endavant està previst continuar millorant l'espai públic d'aquest accés sud del municipi, condicionant la zona de parc que hi ha en aquesta zona.