Aquest dilluns, 24 de gener, l'Ajuntament de l'Escala ha previst iniciar les obres de millora de la plaça Nova, les quals suposaran tenir tancat aquest espai d'aparcament durant uns dos mesos i mig. Els treballs inclouen combinar l'actual funció d'aparcament de la plaça amb una millora a nivell estètic i de funcionalitat, amb una zona marcada per a la mobilitat segura dels vianants. També es dotarà d'arbrat la plaça, així com mobiliari urbà i la millora de l'enllumenat de tot l'espai. Es preveu una inversió d'uns 215.000 euros i l'objectiu és que les obres es completin en dos mesos i mig.

A partir de l'inici dels treballs es preveu que l'accés a la plaça quedi tancat, a excepció dels veïns que tenen gual, als quals se'ls facilitarà l'accés a les seves finques. En aquestes primeres setmanes, els veïns hauran d'entrar a la plaça a través de l'accés de l'avinguda Ave Maria.

Segons ha informat l'Ajuntament, la bateria de contenidors de recollida de deixalles que hi ha a la plaça Nova es traslladaran al solar que hi ha al costat, a l'espai deixat per una de les cases que s'ha enderrocat darrerament al costat de l'església.