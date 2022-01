"Noi, en aquesta vida ets el que fas. Sempre has de procurar anar amb el cap ben al i saber assumir els teus actes". Qui així s'expressava era Pere Giró Brugués (Vilafant, 1932), en el transcurs d'una trobada periodística amb motiu del quarantè aniversari de la inauguració del Teatre Museu Dalí. Ell era l'alcalde de Figueres quan es va obrir. Pere Giró ens ha deixat aquest dimarts, 4 de gener de 2022, a l'edat de 89 anys.

Nascut a Vilafant, va destacar com a empresari del món de la construcció. De la seva etapa en destaquen edificis com el del Motel Empordà encarregat per Josep Mercader, el Museu de l'Empordà de la Rambla després de l'enderroc de l'antiga Cambra Agrària, el cinema Las Vegas, el més gran de la demarcació de Girona a la seva època, i el centre sociosanitari Bernat Jaume vinculat a la Fundació Salut Empordà. També es va especialitzar en la reforma i construccions d'instal·lacions hoteleres.

"El meu pare era un cul inquiet i una gran persona", afirma el seu fill, Pere Giró Fàbrega, de qui va heretar la dedicació al servei públic com a regidor. Pere Giró Brugués va ser l'alcalde de Figueres entre 1973 i 1979, exercint el govern de la ciutat en la complicada època de la transició democràtica espanyola abans de les primeres eleccions municipals del postfranquisme.

"Dalí era únic. En una ocasió, quan vam visitar el teatre Museu amb diversos Premis Nobel, els va dir que tots havien de passar per caixa a l'hora d'entrar, però a mi em va dir que l'alcalde de Figueres mai hauria de pagar entrada"

"Dalí era únic. En una ocasió, quan vam visitar el Teatre Museu amb diversos Premis Nobel, els va dir que tots havien de passar per caixa a l'hora d'entrar, però a mi em va dir que l'alcalde de Figueres mai hauria de pagar entrada". Giró definia Dalí "com una persona que sabia sempre el que volia, anava molts passos per davant de tots els altres".

Va ser l'alcalde que va arribar a tallar el pas a nivell de la carretera de Roses amb els camions dels bombers de la ciutat per a protestar per les molèsties que causava aquesta infraestructura i per a demanar-ne la seva supressió. També va tenir moments per a dedicar-los al futbol, ja que va presidir la Unió Esportiva Figueres quan aquesta jugava al vell camp de la carretera del Far.

Pere Giró tenia un caràcter sorneguer, molt empordanès. Li agradava la conversa i no s'amagava de dir que "la democràcia, a mi, em va entrar a poc a poc, però quan em va arribar, me la vaig creure del tot".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha recordat la seva figura a les xarxes socials. També ho ha fet l'exalcalde Joan Armangué.

Avui ha mort Pere Giró Brugués, Alcalde de Figueres del 1973 a 1979. A més de la seva gran feina, en un període d'obertura i transformació de la ciutat, de l'ex alcalde Giró en recordaré sempre el seu tracte amable cap a mi

Des d'aquí el meu escalf a tota la seva família — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) 4 de enero de 2022