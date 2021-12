Lluís Pujol Molas (Masarac, 1960) treballa de pagès i en el sector de la viticultura. L'any 2003 va entrar pel PSC a l'Ajuntament de Masarac i el 2007 va ser escollit alcalde amb llistes obertes. El 2011 va presentar-se per Convergència i Unió (CiU).

L’alcalde de Masarac (ara de Junts) reflexiona en aquesta conversa sobre les prioritats de què disposa per enllestir els nuclis que té el municipi. Pujol porta més de deu anys treballant perquè el consistori pugui repartir els diners del pressupost a Masarac i Vilarnadal.

Com han passat aquests temps difícils de la pandèmia?

Com que som un poble petitot, la gent va estar-se molt a casa, només sortia per anar a comprar perquè no tenia res a casa, però hi va haver molt poca cosa, de covid. Potser un parell de persones i prou, perquè la gent no sortia. S’han seguit molt les normes i tothom anava en compte. Als locals socials, no s’ha fet res des que va començar la pandèmia. A la gent, se la veu força tranquil·la, ja que és una població de molta gent gran.

Vostè porta més d’una dècada a l’alcaldia. Ha pogut fer tot allò que havia planificat?

Aquest any hem fet tot allò que vam posar al butlletí. Acabem de fer la primera fase dels carrers de Vilarnadal, que era l’última cosa que quedava. Hem passat uns anys una mica complicats, perquè no ens donaven gaires diners i havíem d’anar a plorar, però ara que ja ens han donat el Pla d’Obres i pensem que l’any vinent ens en tornaran a donar un altre, ens n’hem sortit força bé.

Són complicades de distribuir les actuacions en dos nuclis com són Masarac i Vilarnadal?

Sí que és complicat, però ho hem de saber portar. Vam fer el teulat de l’església d’aquí i vam fer el teulat de l’església d’allà. Es van fer els carrers d’aquí i ara es faran els carrers d’allà. Hem d’anar repartint les obres, és clar. Vilarnadal és un poble més dispers i Masarac és més junt. Sempre les obres costen més a Vilarnadal que no pas a Masarac. Ningú es pot queixar perquè hem tractat igual a un poble que a l’altre. Són dos pobles molt tranquils.

Quins són els puntals del municipi?

Som un poble de molta gent gran i ara comencen a entrar forasters i és molt difícil, perquè aquests venen a buscar-hi tranquil·litat i la gent gran va marxant. Estem baixant de gent activa aquí al poble. Queda molt poca gent d’aquell temps.

Hi ha habitatge a Masarac i Vilarnadal?

Sí, i encara, potser, n’hi hauria més perquè hi ha algunes cases buides. Tothom té por de llogar una casa perquè després no vulguin marxar.

Quines són les previsions que té l’Ajuntament de cara a aquest nou any 2022?

Acabar els carrers de Vilarnadal i les previsions són de traslladar el dispensari mèdic, que ara és als baixos de l’ajuntament, a Can Batllori.

El Pla General del municipi ja funciona?

Sí, sí. El primer Pla General ja funciona i ja ens han donar una bestreta.

Un dels riscos que tenen és la instal·lació dels parcs eòlics, previstos per ser desplegats a la muntanya…

Com que mai ens han comunicat res, no pensem en els parcs eòlics. No constem enlloc. Estem a l’expectativa.

Què hi posarà a la carta als Reis per al 2022?

Sobretot que aquesta pandèmia s’acabi, perquè és una cosa que ens ha canviat el caràcter, a la gent empordanesa. Voldria que desaparegués aquest mal. Com a segona cosa, també demano que tothom tingui més salut.

La riera d’Anyet: Previsions llargues per fer un pont

Un matrimoni d’uns 60 anys, veïns de Figueres, va morir, el gener del 2017, quan travessava el pont de la riera d’Anyet. La Diputació de Girona va anunciar, llavors, que atendria la petició de l’alcalde de Masarac i estudiaria les opcions per millorar la passera, on el matrimoni de Figueres va morir després que el riu arrossegués el seu propi vehicle.

L’alcalde, Lluís Pujol, va assegurar que calia prendre mesures per tal que no tornés a passar i va anunciar que demanaria ajut a la Diputació perquè un ajuntament tan petit (d’uns 180 habitants) no disposa de suficient pressupost per convertir el gual en un pont, la solució òptima per a Pujol. «De moment, no crec que ho facin, perquè val 500.000 euros i, a nosaltres, ens donen 50.000 euros», declara Lluís Pujol.