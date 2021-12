L’obligació de presentar el certificat covid en bars i restaurants de Catalunya ha portat a molts ciutadans a demanar ajut per descarregar-se’l. Especialment, la gent gran, les persones en situació de dependència i aquelles que no tenen internet a casa necessiten aquest suport a l’hora d’obtenir el passaport. Conscients d’aquesta necessitat l’alumnat del cicle formatiu d’atenció a persones en situació de dependència de l’institut Ramon Muntaner de Figueres ofereix un servei de suport a la comunitat per a l’obtenció del certificat covid adreçat a aquests col·lectius. L’objectiu és facilitar-los les gestions i els tràmits en línia i oferir els recursos necessaris perquè ningú es quedi sense obtenir el certificat covid. Només cal que portin el DNI i la targeta sanitària.

Les primeres persones interessades van apropar-se dijous passat al vestíbul de l’institut des d’on s’ofereix el servei, totalment gratuït, de les tres a les quatre de la tarda. «He anat al Cap per obtenir el certificat i m’han enviat aquí» explica Susana Gracia, una de les primeres usuàries del servei. El mateix motiu va portar en Carlos Alberto a fer servir aquest suport. El fet de no tenir internet a casa també porta gent més jove a sol·licitar el servei, com s’ha pogut constatar després del primer dia de posada en funcionament.

«La idea va sorgir d’una reunió de l’equip docent de TADE del Muntaner i de la professora Mercè Martí, molt implicada en temes referents a la gent gran. Els alumnes de segon de TADE que són els tècnics d’atenció a les persones amb dependència es troben que els centres de dia i residències geriàtriques no accepten enguany la visita d’alumnes a causa de la covid, ha explicat la tutora del grup Anna Manzano. «S’ha constatat que hi ha una necessitat per part de determinats col·lectius de rebre ajuda a l’hora de fer La meva salut i el certificat covid. Els CAP que ho fan, però estan saturats». Els alumnes s’aniran tornant cada dijous per oferir el servei. «No cal demanar hora, sinó que els alumnes atenen a les persones que s’hi apropen. La difusió s’ha fet a través del Consell de la gent gran, l’ajuntament, el Consell Comarcal, els mitjans de comunicació i xarxes social i està obtenint una bona resposta. Preveiem que duri tot el curs, perquè el certificat té una caducitat».

Els joves es quedaran amb el contacte de la persona i els trucaran quan els caduqui. Ho faran dins el programa de teleassistència que porta la professora Mireia Reyero i que ofereixen els mateixos alumnes destinat a fer companyia i donar suport a la gent gran, una hora a la setmana.

La iniciativa ha motivat el grup d’estudiants que valoren molt positivament l’oportunitat d’estar en contacte amb la gent gran: «Les nostres tasques com a TADE les podem desenvolupar d’una forma més pràctica amb aquesta activitat ara que no podem sortir tant del centre per posar en pràctica el que ens han ensenyat» explica Carlos Varcárcel. «És divertit poder-los ajudar d’aquesta manera. Ara que no podem anar a residències o centres de dia valorem que la gent vulgui venir aquí per estar en contacte amb la gent gran i guanyar experiència» assenyala La Chaymae Dari. Tot i això, alguns alumnes de l’institut estan fent les seves pràctiques a centres com l’associació de Malalts d’Alzheimer i Família, residències geriàtriques o a escoles on tenen cura dels infants amb necessitats educatives especials. Una altra de les joves considera que «és un acte de bona fe ajudar les persones que ho necessiten i si és un problema que tenen i ho volen fer ara amb nosaltres, sempre estarem aquí per ajudar-los», comenta la Diana González.

Dependència tecnològica

Tenen clar que aquest projecte pot arribar a qualsevol tipus d’usuari. «La dependència tecnològica també és dependència» apunta la professora Anna Manzano. «Nosaltres ajudem a tota mena de persones, que potser no han après la tecnologia, nosaltres estem més avançats i podem ajudar-los. Ells aprenen de nosaltres i nosaltres d’ells, del que ens expliquen. Em sento orgullós de veure’ls sortir amb el certificat a la mà» recalca Dani Moreno.

La Generalitat de Catalunya va decretar l’obligatorietat de mostrar el certificat fa més de dues setmanes. Segons dades del Departament de Salut, només entre el 22 de novembre i l’1 de desembre es van descarregar més de 2,7 milions de certificats a Catalunya.