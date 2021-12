L’Ajuntament de Roses ha licitat a principi de mes les obres d’urbanització del passeig de la carretera del Far. Es tracta de la segona fase de l’obra que permetrà crear un espai peatonal des del sector pesquer on també hi haurà un mirador sobre la badia. Es treu a licitació la segona fase per 285.963,25 €.

L’actuació forma part del projecte que una vegada acabat suposarà haver cobert les edificacions al moll de ribera amb un passeig superior, una coberta a la planta de filetejat, accessos i la renovació del passeig de Far.

Respecte al passeig s’ha fet una primera fase centrada en la il·luminació i ara s’abordarà el paviment i el mobiliari urbà.

El projecte que està en marxa permetrà donar continuïtat al passeig des de la població. En el tram des del port i a la carretera del Far el vial «perd força urbana i es converteix en una vorera àmplia que discorre en paral·lel a lacarretera del Far», remarquen en la memòria del projecte que afegeix que «és en aquest tram, a partir de l’accés al port pesquer, que el vial perd lescaracterístiques més urbanes i es reconeix més com una carretera, ja sigui per la manca de façana urbana de les edificacions, ja sigui pel menor nivell d’urbanització».

El tram de la carretera del Far comprès entre l’accés al port pesquer i les drassanes, està format per un vial amb doble sentit de circulació, un espai d’aparcament a la banda de mar iuna vorera a banda i banda.

El projecte que té un pressupost global de gairbé un milió d’euros inclou les cobertes dels edificis industrials del moll de riberadel Port de Roses al passeig de la carretera del Far amb una plataforma lúdica que es desplega sobre el port pesquer a modus de mirador davant la badia de Roses.

El passeig que ara s’adequadrà amplia l’espai actual destinatsals vianants amb àrees de repòs, miradors o, simplement, passeig.

S’ha portat a terme una fase d’obres consistent en la il·luminació i ara s’abordarà la part més visible que transformarà la imatge de carretera en passeig i que millorarà l’espai de vianants.

El passeig condueix a la zona del Far on també estan previstos altres projectes com l’adequació per part de l’Estat de piscines naturals a la zona on se situava l’antiga depuradora de mariscs. El conjunt d’obres reconverteixen la façana marítim en un espai més d’interès per als ciutadans i turistes.