L'Ajuntament de Figueres restringirà el trànsit a la Rambla de Figueres els divendres i dissabte de Nadal per afavorir els desplaçaments a peu a la zona comercial del centre de la ciutat i al Mercat de Nadal. Tampoc s'hi podrà accedir el 5 de gener, coincidint amb la cavalcada de Reis. Les restriccions de circulació començaran a les cinc de la tarda i s'allargaran fins a les vuit del vespre. La decisió arriba després que el consistori anunciés fa unes setmanes que recuperaria les activitats nadalenques que va haver de suspendre per la pandèmia i que n'hi sumarà de noves.

Entre d'altres, es muntaran atraccions al recinte firal i hi haurà un campament reial a la ciutat els dies 3 i 4 de gener, on la mainada podrà deixar la carta als patges de Ses Majestats. La ciutat tindrà projeccions amb motius nadalencs a diversos edificis, es recuperen activitats com el Tió i s'eliminen les restriccions d'altres com les que, precisament, es van fer al Mercat de Nadal l'any passat.