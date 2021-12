Amb el pas dels anys, Figueres ha anat retirant els antics bancs de pedra que ocupaven espais públics de la ciutat i els ha substituït per seients amb estructures de fusta i ferro. De bancs, n’hi ha per tota la ciutat, però no sempre es troben en bon estat, per incivisme o per falta de manteniment.

Aquest fet ha provocat la queixa dels usuaris. Anna Maria S. ens ha fet arribar diverses fotografies per denunciar «l’estat lamentable i d’abandó que presenta el mobiliari urbà. Les cadires i els bancs del passeig Nou i els que són darrere el Museu Dalí, a tocar el CAP Ernest Lluch, si poguessin, plorarien de pena i de ràbia. Tant costa dedicar una partida per a l’adquisició de vernís o de pintura?», es pregunta. Rosa Maria González fa la mateixa observació sobre els bancs de la plaça dels Aiguamolls.