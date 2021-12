L’alt percentatge de fracàs escolar i d’abandonament prematur dels estudis quan un alumne és sord és una realitat preocupant que Teresa Vila Roura exposa durant una de les seves intervencions en la taula rodona del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a Figueres, el 3 de desembre. Ella és la presidenta de l’Associació Gironina de Sords i atribueix aquesta situació a la falta de recursos acadèmics per al col·lectiu de sords, que es troben que, sense un material adaptat i uns suports professionals adequats, difícilment l’alumne pot seguir el ritme dels seus companys no sords a l’aula.

Les barreres arquitectòniques amb què sovint topen les persones amb mobilitat reduïda les posen aquelles persones que no pensen que al carrer també hi ha persones cegues o en cadira de rodes. Iris Matà, representant de l’Once, i Albert Carbonell, president de Mifas, els dos també ponents de la taula rodona, coincideixen en què caldria conscienciar els conductors de vehicles que les voreres no són espais d’estacionament. «Trobar un cotxe a la vorera suposa, a vegades, una odissea per avançar en el camí, perquè has de baixar de la vorera, amb el perill que estigui venint un cotxe circulant pel carrer...», reflexiona Iris Matà.

En la taula, organitzada per l’àrea de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Figueres, també participen Laura Cebrià, que dirigeix el centre Isom, dedicat a les persones amb diversitat funcional i especialment a les persones amb autisme, i també Núria Juanola, responsable de la coordinació i la direcció tècnica de l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Figueres. Tot i que tots els ponents estan d’acord que la normalització i l’autonomia de les persones amb diversitat funcional és avui dia un avenç, també reconeixen que «encara queda molta feina per fer».

El 3 de desembre, l’Ajuntament de Figueres ha dedicat tota la jornada a donar visibilitat, a l’Auditori dels Caputxins, a la tasca que fan aquestes associacions i també altres, com Ona, l’Associació Família i Salut Mental i el Centre de Lleure El Dofí.