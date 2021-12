El cònsol de Bolívia, Martín Bazurco, ha visitat Figueres, aquest dissabte 4 de desembre. A la ciutat, s'ha reunit amb l'alcadessa Agnès Lladó i amb alguns membres de la comunitat boliviana.

El càrrec ha conegut la ciutat figuerenca, així com la comunitat de Bolívia que hi viu. Aquesta és una de les més importants que hi ha actualment a Catalunya.

L'alcaldessa ha volgut donar les gràcies a Bazurco per la visita a través de les seves xarxes socials: