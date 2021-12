Un any més, s’han col·locat a Roses les teles des de la bocana de la riera Ginjolers fins a la plaça de les Botxes, en una tramada aproximada d’uns 500 metres per tal de protegir i minimitzar els efectes dels forts temporals que afecten el passeig Marítim i l’avinguda de Rhode en aquestes èpoques. Els forts temporals dipositen la sorra de la platja en el paviment d’aquests espais i embruten altres elements com embornals i espais verds enjardinats. Amb aquestes mesures, també es redueix la intensitat i freqüència de la seva neteja. També es col·loquen teles al costat del Port Esportiu a la platja de la Punta. A més, s’han retirat les passeres de fusta, la senyalització de les platges i els tres mòduls de lavabos, unes estructures que a l’hivern es guarden en un magatzem.