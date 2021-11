L'Amistat de Figueres vol convertir-se en Escola-Institut per a millorar la situació social i educativa de la ciutat. La Comissió Mixta de la Comunitat d'Aprenentatge del centre reclama a l'Ajuntament figuerenc i al Departament d'Educació un compromís ferm per fer-ho realitat el més aviat possible. Han realitzat una mobilització a les portes del centre, que es repetirà cada setmana "fins a obtenir una resposta positiva" ha assenyalat Elvira Bonmatí, membre de la comissió. "Hi ha una sobresaturació de centres de secundària, calen més línies i nosaltres estem oferint dues línies de secundària. Estem preparats per ser el 98è centre educatiu Escola-Institut de Catalunya" ha afirmat.

Durant l'acte s'ha fet la lectura d'un manifest on es reclama "a l'Ajuntament de Figueres que davant l'actual situació social i educativa impulsi i defensi els seus compromisos allà on vagi i en faci partícip al conjunt de la comunitat educativa. Al regidor d'Educació de l'Ajuntament de Figueres li demanen el seu compromís per assolir l'Escola-Institut per tal de disminuir línies als centres de secundària, però també pel futur de l'Amistat i pel futur de Figueres". També des del centre "instem al Conseller d'Educació Josep Gonzàlez-Cambray, a actuar perquè la nostra ciutat tingui aquesta oportunitat".

Segons els impulsors del manifest "la comarca de l'Alt Empordà no disposa d'una oferta formativa de Comunitat d'Aprenentatge com la que l'Amistat representa que englobi del P3 a 4rt d'ESO. A més, Figueres no disposa d'una oferta formativa pública que vagi des d'infantil a secundària en un mateix centre. D'altra banda, la ciutat compta amb un centre de secundària de grans dimensions i d'altres que estan sobre ocupats amb relació a la seva capacitat inicial". Des de la Comissió Mixta s'ha fet referència a la voluntat del Departament d'impulsar aquests centres que són institut-escola ja que s'ha vist que disminueixen molt l'absentisme escolar i afavoreixen la inclusió.