El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de les Comarques Gironines va imposar, el 13 de novembre, la Rosa de Plata als alcaldes de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, i de Biure d'Empordà, Martí Sans. «Han posat en valor la seva vàlua i compromís amb el projecte socialista i la seva absoluta dedicació als seus municipis en els bons i mals moments», destacava el partit com a justificant per aquest homenatge.

Per la seva banda, Martí Sans, que també va ser regidor de l'Ajuntament de Figueres i director general d'Afers Marítims de la Generalitat, manifestava que «Crec que és un reconeixement del treball fet i de la lleialtat al PSC». Pere Moradell, a més de conservar l'alcaldia torroellenca des del 1979, ha passat per la Diputació de Girona i, actualment, és el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. «Va ser una sorpresa molt agradable, que et recoeguin la feina que has fet. Amb en Martí, encara aguantem i podem aportar l'experiència i el saber fer», manifesta Moradell.