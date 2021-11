El Senat ha aprovat una moció d'ERC que insta Renfe a recuperar les freqüències prepandèmia de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona i a estudiar la creació de nous trens, a més d'un nou comboi a les 20.30 hores entre Barcelona i Figueres-Vilafant. La proposta ha comptat amb el suport de Junts, el PNV i el PP, que hi ha votat a favor després d'incorporar d'una esmena per estendre la petició a totes les línies de l'Estat. Els socialistes s'han abstingut i el senador Antonio Poveda ha dit que la voluntat del govern espanyol és tornar "a la normalitat" amb la recuperació "completa de totes les freqüències". El senador d'ERC Jordi Martí ha assegurat des de l'inici de la Covid-19 l'AVE s'ha reduït i que només circulen un 60% dels trens que hi havia abans.

"Un cop iniciada la 'nova normalitat', a data d'avui els horaris no han tornat als que existien abans del confinament", assegura el senador Jordi Martí. De fet, Esquerra remarca que abans de la Covid-19 hi havia una freqüència de deu trens entre les estacions de Barcelona i Figueres-Vilafant i entre les 14.00 hores i les 22.00. D'aquests, però, "s'ha passat a dos trens (15.40 i 19.25)". Una situació que, segons Martí, complica la conciliació entre la vida laboral i professional dels usuaris. La moció proposa no només que es recuperin les freqüències que hi havia abans de la pandèmia sinó que se n'estudiïn de noves a les franges del matí i tarda-nit i que, a més, es respongui a una reclamació històrica amb un tren a les 20.30 a Barcelona per facilitar la tornada a persones que pleguen de treballar a les vuit. Esquerra ha acceptat les esmenes de Junts i del PP, que reclamava estendre la petició a la resta de l'Estat. El PSOE, per la seva banda, s'ha abstingut i ha defensat que el govern espanyol treballa perquè es pugui recuperar la normalitat en la circulació de trens i tornar als nivells que hi havia abans del coronavirus.