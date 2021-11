Els promotors del Parc Tramuntana, el parc eòlic que es pretén col·locar davant el golf de Roses, busquen el consens amb la Generalitat, la Moncloa i el territori per acabar de dissenyar el projecte. En una roda de premsa feta a Roses, l'enginyer i membre del projecte Sergi Ametller, atribueix la incertesa i la incomoditat del territori a la desinformació, i contempla l'opció de fer una prova pilot més reduïda per demostrar la viabilitat econòmica i mediambiental del parc.

Parc Tramuntana és el projecte de parc eòlic que se situaria davant del Golf de Roses. Constaria de 35 aerogeneradors fonamentats sobre una plataforma flotant ancorada al fons marí, que estaria a 24 quilòmetres de la Badia de Roses, a 14 del Cap de Creus i a 14 també del Cap d'Oltrera, al macís del Montgrí.

Ametller explica que el projecte és de competència estatal, però que es dissenya acord amb el decret d'energies renovables que va modificar la Generalitat el passat 26 d'octubre. No obstant això, els promotors encara estan buscant la manera amb la qual el territori hi pugui participar. Cal destacar que el projecte encara no té cap permís, ja que encara s'ha de celebrar un concurs públic per adjudicar les obres del parc eòlic, però Parc Tramuntana vol presentar un projecte que tingui en compte els interessos de la ciutadania.

Possibilitat de fer una prova pilot

A més, Sergi Ametller exposa que diverses empreses externes 'de prestigi' estan realitzant els estudis d'impacte econòmic i de com afectaria el projecte a les migracions d'avifauna i cetacis. Per demostrar la viabilitat mediambiental i econòmica del projecte, els promotors sospesen presentar també un projecte pilot amb tres aerogeneradors. Aquest projecte pilot comptaria també amb tres posicions mòbils destinades a I+D+I per investigar altres tecnologies relacionades amb l'energia eòlica marina. No obstant això, aquesta prova pilot necessitaria una gran infraestructura, per poder-se ampliar si s'escau al projecte sencer, per a una producció baixa.

Segons explica també Sergi Ametller, el parc sencer tindria la capacitat de produir el 45% de l'energia consumida a la província de Girona. Ametller afirma que 'un mix energètic que combini el model centralitzat i el model descentralitzat és l’única opció viable per assolir els objectius de transició energètica a Catalunya'. D'aquest mix, calculen que un 30% de l'energia necessària per satisfer les necessitats energètiques de Catalunya podria provenir de plaques solars a les teulades dels edificis i d'altres petits projectes, però es necessitarien grans projectes per produir més del 60% de l'energia necessària. Segons Ametller, les alternatives serien importar energia de França o Aragó, que implicarien la construcció de grans línies de Molt Alta Tensió (MAT) o el perllongament de la vida de les centrals nuclears.

Incertesa per culpa de la desinformació

Els promotors del projecte atribueixen el recel de la ciutadania amb el projecte a la desinformació. Afirmen que, a diferència del que apunten algunes simulacions, el generador més proper a la costa empordanesa tindria una alçada visual d'entre set i tretze mil·límetres.

Per combatre aquesta desinformació, Parc Tramuntana està demanant permisos per col·locar carpes informatives a diversos municipis empordanesos en els pròxims mesos.