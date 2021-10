El director dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat a Girona, Adam Manyé, va visitar darrerament l’Ajuntament de Ventalló per reunir-se amb l’alcaldessa, Remei Costa, en relació amb la reivindicació d’una escola nova. «Ens va dir que ho veu necessari, però que depèn de Barcelona i pot durar de tres a quatre anys», explica Costa.

L’associació de Famílies d’Alumnes (AFA), mentrestant, ha encarregat un estudi a un arquitecte per veure les mancances que té l’edifici on hi ha actualment l’escola. «Hi ha un problema principal, que és la inundabilitat», assegura l’alcaldessa, la qual afirma que «continuem mobilitzats i en lluita».

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, té coneixement de la situació de Ventalló a través del diputat de la CUP, Dani Cornellà, segons explica Remei Costa.

L’any 2009, la Generalitat tenia clar que, a Ventalló, hi feia falta una nova escola i, per això, els responsables de l’època del Departament d’Educació van encarregar la licitació del concurs per endegar el procés constructiu del que havia de ser el nou CEIP Ventalló. Aquest setembre, dotze anys més tard, l’escola ZER Tramuntana de Ventalló ha començat un nou curs sense que la nova escola hagi arribat a ser un nou centre educatiu.