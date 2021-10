La Generalitat reconvertirà els parcs de Bombers de la Jonquera, Calonge i Hostalric i en reassignarà els seus efectius. A partir de l'1 de gener, el parc de la Jonquera passarà a ser de bombers voluntaris.

D'altra banda, al llarg de l'any que ve, el de Calonge es convertirà en la seu dels GRAE subaquàtics i el d'Hostalric es destinarà a fer-hi formació. El canvi, que s'emmarca dins un pla de millora de la Regió d'Emergències, permetrà millorar la dotació de nou parcs de bombers, actualment infradotats, entre els quals hi ha els de Girona i Figueres (que són els que concentren més serveis).

El pla també preveu que, des d'ara i fins al 2025, el Departament creï 118 noves places de bombers i recull inversions de 15 milions d'euros (MEUR).

El nou pla de millora operativa sorgeix del projecte Bombers 2025, amb el qual es vol adequar tant la plantilla com les dotacions que el cos té a comarques gironines. Un territori que, segons la Generalitat, es caracteritza per tenir molts parcs, molt petits i alguns d'ells, massa propers (també, perquè a l'època en què es van construir la xarxa de carreteres no era l'actual).

Actualment, arreu de la Regió d'Emergències de Girona hi ha dinou parcs de Bombers; són dos menys que els que tenen conjuntament les regions Metropolitana Nord i Sud (on n'hi ha 21). I que, com ha explicat el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis, suposa "un cert decalatge" si es compara amb la resta del país.

De retruc, segons ha explicat Delort, això també suposa disfuncions. Perquè alguns parcs arrosseguen manca d'efectius, a l'hora de cobrir emergències calgui prioritzar amb quins camions se surt (no es poden fer servir tots) i s'incrementi el risc que els bombers pateixin accidents.

Per resoldre-ho, el Departament d'Interior engega ara una primera fase del pla de millora operativa. "L'objectiu és atomitzar parcs i reordenar efectius", ha afirmat Delort. D'entrada, allò que es farà serà replantejar els parcs de la Jonquera, Calonge i Sant Feliu de Buixalleu-Hostalric. Aquí, tots els bombers professionals que hi treballen es reassignaran en altres parcs de la Regió d'Emergències i es donaran nous usos als edificis.

La Jonquera, de voluntaris

A partir de l'1 de gener, el parc de la Jonquera passarà a ser de bombers voluntaris. Se sumarà així als altres 73 que ja existeixen arreu de Catalunya (sense comptar l'Aran). "El que volem és que es converteixi en un parc de bombers voluntaris de referència arreu del país; i en paral·lel, hi farem obres de millora, com ara substituir l'actual teulada de fibrociment", ha concretat Delort.

Al llarg del 2022, el parc de Calonge passarà a ser la base logística per a manteniment i reparacions d'arreu de la Regió d'Emergències (estenent les funcions que ja fa actualment arreu del territori). A més, durant l'estiu i èpoques de contingència, també passarà a ser la seu dels GRAE subaquàtics.

I per últim, el parc d'Hostalric es destinarà a pràctiques formatives. En concret, com ha concretat Delort, aquí s'hi farà "formació amb túnel de foc, recreant entorns de fum i de baixa visibilitat". Unes pràctiques que, fins ara, el Departament havia d'externalitzar (contractant centres privats).

Interior subratlla que, a l'hora de replantejar els usos de Calonge i Hostalric, el Departament ho ha decidit perquè les zones de cobertura dels dos parcs de solapen amb d'altres (els de Vall d'Aro i Palafrugell, en el cas de Calonge; i els de Sant Celoni i Maçanet, en el cas d'Hostalric).

Més efectius a nou parcs

Dins aquesta primera fase del pla, la redistribució d'efectius procedents d'aquests tres parcs permetrà millorar-ne la dotació en altres nou. Són els de Girona, Figueres, Lloret de Mar, Palafrugell, Llançà, Olot, Roses, Santa Coloma de Farners i el de la Vall d'Aro.

El cap de la Regió d'Emergències, Jordi Martín, ha subratllat que aquesta redistribució incrementarà la dotació d'efectius mínims que hi haurà a cada parc. I sobretot, "resoldrà dèficits històrics". Els dos parcs amb més serveis diaris de la Regió, els de Girona i Figueres (on se'n fan entre cinc i sis diaris de mitjana) passaran a tenir, respectivament, una dotació mínima de vuit i sis bombers (actualment, aquesta la xifra se situa en sis i cinc).

En paral·lel, també millorarà la resposta operativa dels Bombers a les zones turístiques de la Costa Brava. Perquè els parcs de Llançà, Roses, Palafrugell, la Vall d'Aro i Lloret incrementaran la dotació de personal, cosa que també passarà amb els d'interior. En concret, els d'Olot i Santa Coloma de Farners. En tots els casos, la dotació mínima de bombers passarà a ser d'un efectiu més (exceptuant Palafrugell, que serà de dos).

La redistribució de recursos també reforça els parcs amb vehicle autoescala, cosa que permetrà comptabilitzar la sortida d'aquests vehicles amb un segon camió d'extinció d'incendis.

118 nous efectius i 15 MEUR

A partir de l'1 de gener de l'any que ve, i fins al 2025, el pla de millora de la Regió d'Emergències de Girona entrarà en una segona fase. Al llarg d'aquests tres anys arreu de la regió s'incorporaran fins a 118 nous bombers (cosa que permetrà passar dels 452 actuals als 570) i també s'augmentarà el personal mínim de guàrdia que hi haurà arreu del territori (passant dels 66 bombers que hi ha actualment als 77).

En paral·lel, la Generalitat també preveu invertir fins a 15 MEUR, que se sumaran als 10 que s'han invertit des del 2018 fins ara, per renovar vehicles i instal·lacions. "Volem créixer i millorar la nostra capacitat de resposta", ha subratllat el cap de la regió d'Emergències de Girona.

Entre d'altres, es compraran 41 nous vehicles (entre els quals, catorze bombes rurals pesants; és a dir, camions d'extinció). Aquí, s'hi destinarà el gruix de la inversió; en concret, més de 13 MEUR. De moment, se n'han previst 1,1 per a millores en edificis. Però l'inspector Jordi Martín ja ha avançat que aquesta partida s'engruixirà perquè hi ha grans obres previstes.

Aquí s'hi inclou la nova seu de la Regió d'Emergències (a tocar de l'actual parc de Bombers de Girona), el nou parc de Lloret de Mar, les reformes a la Vall d'Aro i Maçanet de la Selva, i l'adequació d'espais als de Banyoles, Roses i Torroella de Montgrí.