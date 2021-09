L’Agència Comarcal de l’Energia i Clima del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va realitzar una jornada, el passat mes de maig, juntament amb l’empresa Km0 Energy i l’Ajuntament de Rupià per informar als ajuntaments de la comarca sobre la implantació de les Comunitats Locals d’Energia (CLE) a nivell municipal. A hores d’ara, dos municipis estan en fase inicial d’implantació i altres tres municipis ja tenen el projecte redactat.

Aquests projectes es basen en una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit que s’ubica en una teulada municipal. Dóna servei als equipaments municipals i als veïns i empreses del municipi situats a 500 m del punt de producció. La instal·lació va acompanyada d’uns equips de submesura per a cada participant i una plataforma per tal de conèixer i gestionar les dades de consum i producció.

Aquestes iniciatives impulsen un model de comunitat promoguda per l’Ajuntament que vol fer partícips a la ciutadania de l’autoconsum, tot plegat per fomentar la transició energètica en l’àmbit local. Els veïns que participin en els projectes comptaran amb un percentatge de la producció de les plaques solars situades a teulades de propietat municipal, que se li restarà del seu consum d’electricitat mensual. A més, tots els participants disposaran d'una app que els permetrà visualitzar el seu aprofitament i el de tota la Comunitat.

De manera complementaria els veïns que participen de la comunitat també reben consells de com reduir els consums i adaptar la contractació amb la companyia subministradora a les seves necessitats, tot per aconseguir una ciutadania implicada en la transició energètica

Com a resultat d’aquesta sessió l’ACEC amb el suport tècnic de l’empresa km0 ha realitzat 11 assessoraments personalitzats durant aquests últims tres mesos als municipis de Garriguella, Sant Llorenç de la Muga, Sant Pere Pescador, Borrassà, Garrigàs, Terrades, Peralada, Espolla, Pau, Cabanelles i Vilaür per tal d’estudiar les possibilitats d’implantació i resoldre dubtes tècnics i administratius.

En l’actualitat els ajuntaments de Vilafant i Viladamat estan en la fase inicial d’implantació de la CLE i altres municipis com Navata, Vilanant i Agullana ja tenen redactat el projecte i han demanat la subvenció «del pla a l’acció» de la Diputació de Girona per tal de començar a executar els projectes. Es preveu que durant aquest any set municipis més de la comarca tinguin redactats el projecte de viabilitat tècnica per a la implantació de les CLE.