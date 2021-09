La Piscina Municipal de Roses ha adquirit un nou elevador per a persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials que facilitarà l’accés al bany, tant en l’entrada com en la sortida, i en qualsevol dels vasos. Els usuaris que en vulguin fer ús, només l’han de sol·licitar al servei de socorrisme de l’equipament.

Fins ara la Piscina comptava amb un aparell fix amb aquesta mateixa funcionalitat, únicament per al vas profund. Al tenir una col·locació i un funcionament inamovible, només es prestava el servei a la piscina de 25 x 16,6 metres. La nova adquisició, un aparell mòbil i motoritzat, permet oferir el servei en qualsevol punt del recinte de piscines i en qualsevol dels dos vasos, tant al vas esportiu de 25m com en el d’aprenentatge/salut. D’aquesta manera es facilita l’ús més complet de la instal·lació aquàtica a persones amb mobilitat reduïda que puguin requerir aquest tipus de suport.

Gràcies al seu funcionament amb bateria, permet una entrada còmoda i segura de la persona a l’aigua, així com la sortida del vas. Els usuaris que puguin necessitar aquest servei només l’han de sol·licitar al servei de socorrisme, que els ajudarà en tot moment en el seu ús.

La Piscina compta també amb una cadira de rodes específica per a piscines per facilitar els desplaçaments per vestidors, dutxes i platges de piscina, substituint si és el cas la cadira de rodes de carrer.

Amb aquesta nova inversió i tenint en compte les característiques pròpies de les instal·lacions, sense barreres arquitectòniques, ubicat en una única planta, sense esglaons i amb els aparells de suport de què disposa, la Piscina Municipal es converteix en un equipament més inclusiu.