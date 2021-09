L’Ajuntament de Llançà ha iniciat les obres d’habilitació del que serà el nou Espai Jove, que estarà ubicat a Can Marly, la històrica residència de treball, i que s’espera que estigui enllestit aquesta tardor pels voltants del mes de novembre. La regidora de Joventut, Família, Dona i Festes destaca la importància de disposar d’aquest espai, un pas més a l’hora de tirar endavant el projecte de Joventut, que està vertebrat per diferents activitats, en les quals s’està treballant des de fa mesos. «Tenir un espai jove és important per diverses raons, però una d’elles és perquè, en aquests moments, la població jove està agafant molta força i creix el nombre de joves i, en relació amb això, també el de les seves demandes i inquietuds, per la qual cosa és necessari i prioritari reforçar i crear espais de referència».

Des de la regidoria s’aposta perquè «aquests espais es configurin com a llocs de trobada, on no únicament es consumeixen activitats, sinó que siguin llocs on els joves puguin construir projectes, i, sobretot, on se sentin acompanyats». La intenció és «que l’Espai Jove estigui sempre obert, i que s’hi desenvolupi una activitat constant i periòdica destinada als nois i noies de la vila, i que sobretot sigui un equipament dotat de tots els recursos necessaris, tant materials com humans».

Rodríguez explica com en nombroses ocasions s’ha manifestat des de l’ajuntament que per poder dur a terme un projecte d’aquesta magnitud «és molt important tenir els joves a favor, és a dir, que ells han de voler un espai com aquest, i des del primer moment van manifestar el seu interès per gaudir d’un espai on poder-se reunir i fer activitats. A més a més, el que per a mi encara és més important és que aquests joves es facin seu el local, en el sentit que si se senten part del projecte, aquest tindrà una continuïtat en el temps, i això és el que interessa».

La Residència de Can Marly fou la casa d’estiueig de Joan Marly Déu durant la segona dècada del segle XX. L’edifici, d’estètica noucentista, darrerament acollia la Residència del Temps Lliure, propietat de la Generalitat de Catalunya, fins que va tancar l’octubre del 2011. El 2019 la Residència va ser cedida a l’Ajuntament.

A part de l’espai dedicat a la gent jove, és previst que Can Marly pugui ser també l’equipament que aculli un centre de dia per a la gent gran i un museu lligat amb la història local.

La segona actuació enfocada al col·lectiu juvenil implica la creació de la figura del dinamitzador juvenil (les bases ja estan publicades a la pàgina web de l’Ajuntament, i totes aquelles persones que vulguin apuntar-se podran fer-ho fins al dia 22 d’aquest mes), subratlla la regidora. «Aquests dos eixos interrelacionats són molt importants, perquè ens permetran ser el punt d’enllaç entre l’ajuntament i la joventut i ens permetrà poder conèixer les propostes del col·lectiu juvenil».

Suport a la participació

Una altra línia d’actuació dins del projecte de joventut, és la de fomentar i donar suport a la participació per part del col·lectiu jove. Un exemple d’això ha estat la creació del mural que hi ha a la paret de l’estació, una activitat que s’ha fet a càrrec de l’artista urbà FertOne i amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants de Llançà i dels alumnes de l’INS Llançà, els quals han estat els encarregats de l’elaboració del disseny.

A més a més, també s’ha promogut la relació dels joves amb la cultura i, dins del marc dels Premis Calders d’assaig periodístic, es va crear el primer premi Pere Calders en modalitat juvenil. «D’altra banda, també hi estem treballant amb la promoció de la salut dels joves, amb campanyes de sensibilització» manifesta Rodríguez. El lliurament dels premis es va fer el mes de juny passat.

Beques de transport

Des de l’àrea de Joventut s’han tirat endavant altres accions com ara una borsa d’ajudes en beques transports per tots aquells joves del municipi, destinada a ajudar econòmicament aquells estudiants que agafin mitjans de transport públics per a desplaçar-se als centres formatius on s’imparteixen els estudis als quals estan matriculats.