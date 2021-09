Xon Hugas i de Batlle (Girona, 1966) treballa, des del 1995, a l'empresa familiar que gestiona establiments hotelers i un celler. Aquesta és la seva primera legislatura com a regidora a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Parla de la feina que ha pogut dur a terme durant aquest mandat com a regidora de Turisme.

El balanç d’aquesta temporada d’estiu està sent positiu?

Ho hauríem de desglossar, sobretot, en els mesos de juliol i agost. L’agost sí que ha estat com el 2019, mentre que el juliol no ha arribat a aquells nivells. Hem de tenir en compte que la temporada de primavera i la d’hivern anteriors no van ser bones. Sí que és veritat que tothom ha treballat força aquest estiu, però no ha estat suficient per compensar l’endarrerit.

Què s’ha vist més afectat per la Covid, aquí?

Sobretot l’hostaleria, molt. La restauració també, a causa de les limitacions d’aforament. Pràcticament el sector turístic en general.

Ara, ja enfilem el setembre. De què depèn aquest mes?

Dins l’àmbit turístic, depenem del temps, perquè nosaltres, bàsicament, tenim el turisme familiar.

En aquest període, no han pogut venir massa turistes de fora del país i han quedat en mans dels de casa. És diferent el turista d’aquí de l’estranger?

Sí que ho és, són públics diferents. També hem de tenir en compte que, si s’han de fer cues per entrar a esmorzar, potser fa dos anys, la gent hauria estat més nerviosa i, en canvi, ara, tothom hi està més avesat que s’ha d’esperar que la taula estigui llesta. Tot i això, d’holandesos i belgues, n’hi ha hagut alguns. El francès ha respost molt bé i l’alemany també. Sí que és veritat que hi ha hagut un augment de públic proper, català i també del nord d’Espanya.

Per tant, han hagut de diversificar les activitats...

Bé, a l’estiu, a tothom li agrada el mateix. A pertot, hi ha el mateix. Penso que la gent ha respost a les activitats, tant si és un belga com un català. Arran de la Covid, la gent té més interès a fer coses i a visitar, quan abans s’haguessin quedat més a la platja. Potser el turisme s’ha tornat una mica més actiu que abans.

El final de les zones blaves, a Empuriabrava, ha generat més ambient?

Suposo que sí, tot i que no tenim les dades, encara. Com a únic municipi turístic de la Costa Brava deixés de tenir zona blava ha afavorit que vingués més gent a passar el dia, per tenir més facilitat per a aparcar. De fet, la platja s’ha vist més plena, els restaurants també i crec que ha estat molt positiu. Sempre hi ha algun inconvenient, sobretot per a la gent que viu aquí tot l’any, ja que li ha costat més trobar aparcament, però, al final, ha estat força fluid.

A què destinaran la segona meitat d’aquest mandat municipal en matèria de turisme?

Com que hem hagut d’anar adaptant-nos a totes les circumstàncies que han sorgit, tot el que teníem pensat ho hem hagut d’anar adaptant i no ha sigut fàcil. Tampoc sabem quines seran les circumstàncies de l’any que ve. Encara la pandèmia és vigent i les restriccions, també. Llavors, no ho tenim massa clar. Nosaltres seguim apostant i anem treballant, això segur, sobretot, per les rutes de bicicletes i estem fent una diagnosi, per saber els punts negres per millorar. Tenim molts quilòmetres de carril bici i molts camins accessibles. També estem treballant pel tema de les energies renovables, perquè es puguin aplicar al sector turístic. Després, també, hem de dinamitzar molt la baixa temporada, sobretot al centre històric. A partir d’aquí, no sabem quan acabarà la Covid, ja que això ens condiciona molt.

I què hi falta al municipi per apropar més els visitants cap aquí?

Nosaltres som un municipi molt complet, perquè, des del vessant esportiu, fem activitats tot l’any. També tenim patrimoni històric i tot això ens fa ser un municipi molt complet. Potser ens falta endreçar una mica el tema de les bicicletes i dinamitzar el centre històric perquè la gent el conegui més. Bàsicament, el que hem de fer és potenciar el que tenim, perquè tenim molt a oferir i, potser, som molt desconeguts. Ja hem fet campanya a terra endins, Barcelona i, també, sud de França, però crec que, de mica en mica, la gent ens anirà coneixent més. Aquest any vam engegar el festival d’estiu i vam quedar molt contents del resultat, perquè és un període molt complicat, sempre, i totes aquestes activitats ens ajuden a divulgar el municipi. El Terra de Trobadors i el festival d’Istiu ajuden i tenim molts focus de dinamització. El que fem és coordinar-nos entre tots i treballar conjuntament.

Com s’ha de començar a fer la dinamització del centre històric?

Impulsant visites guiades, que totes tenen una temàtica diferent. A partir d’aquí, s’anirà enfocant tot.