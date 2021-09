Les línies R11 i RG1 pateixen afectacions aquest dimecres per la "complexitat de les tasques de reparació" que Adif està duent a terme al tram Girona - Caldes després d'un descarrilament d'un tren de mercaderies aquest dimarts, segons ha informat Renfe. Pel que fa a l'RG1, entre l'Hospitalet i Caldes i viceversa el servei es realitza per via única, mentre que entre Caldes i Portbou i viceversa hi ha un servei alternatiu per carretera. A l'R11 entre Barcelona i Portbou per Girona circula un tren per hora i sentit al tram afectat amb un increment del temps de viatge d'uns 20 minuts.

En hora punta els clients de Mitja Distància faran el recorregut Figueres - Girona en tren i des d'allà se'ls dirigirà als serveis d'Alta Velocitat fins a Barcelona. Els clients que es desplacin a estacions intermèdies s’adreçaran als trens Regionals.

Renfe ha advertit que durant el matí d’aquest dimecres es poden produir alteracions en el servei previst per la dificultat a l’hora de quadrar la logística de distribució de material i els gràfics horaris del personal.