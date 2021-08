L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha fet públic un comunicat en què expressa que «el govern agraeix a les parts -empresa i comitè de vaga- els esforços per arribar a un acord que eviti una vaga en un moment delicat tant per la situació sanitària com per estar en plena temporada turística». «Ens felicitem de l'acord, validat pel l'assamblea del treballadors d'Ecoserveis, que no només evita la vaga, sinó que facilita que es pugui continuar treballant per millorar la neteja de la ciutat», ha exposat l'alcaldessa.

En el comunicat, l'equip de govern de Figueres manifesta: «Des de l'arribada d'aquest govern s'està treballant per posar tots els serveis públics al dia i poder oferir un servei de qualitat com els figuerencs es mereixen. És per això que s'està treballant per desencallar el problema endèmic del servei de neteja i trobar una solució estable i duradora».

Des del passat mes de juny el servei d'enllumenat està gestionat per Fisersa i el ple de juliol va aprovar que la gestió de la neteja viària també sigui gestionada per l'empresa pública Fisersa. «En les properes setmanes s'adjudicarà el contracte per la compra de la nova maquinària de neteja viària amb un cost de més de 2 milions d'euros per tal de tenir els carrers nets», ha anunciat el consistori figuerenc, i hi ha afegit: «Reiterem l'agraïment a les parts i ens conjurem a treballar junts per una ciutat amb els millors serveis públics possibles».