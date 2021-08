L’Ajuntament de Biure treballa en tres projectes que, un cop es tirin endavant, «faran de Biure un poble conegut arreu del món». L’afirmació la fa l’alcalde, Martí Sans, el qual explica que la primera de les actuacions que tenen en marxa té a veure amb les ciències ambientals. «A Biure, tenim una muntanya que té un valor geològic importantíssim corroborat per la Facultat de Geologia de la Univesitat de Girona (UdG). Tirar endavant aquest projecte, si ho fem bé tots plegats, farà de Biure el municipi de referència a Catalunya de les Ciències Ambientals, tal com va dir el catedràtic de Geologia de la UdG, David Brusi». Martí Sans diu que aquest projecte «repercutirà positivament en l’economia local si som capaços d’oferir serveis a la gent que vingui».

L’alcalde comenta que el segon projecte en el qual treballa el seu ajuntament es focalitza en uns fets històrics: la Guerra Gran de finals del segle XVIII. «Biure i els pobles del voltant, Pont de Molins, Boadella i Darnius van ser l’escenari de cruentes batalles entre dos exèrcits que van aplegar més de 40.000 homes. En aquesta batalla va morir molta gent, però ha quedat com un referent de la desgràcia col·lectiva la mort d’un tamboriler francès de deu anys».

En aquest cas, l’administració local col·labora amb la Càtedra d’Història de la UdG en un projecte que visualitzi sobre el territori els aspectes més rellevants d’aquesta batalla. «Seria bo que els municipis que he citat també participessin d’alguna manera en aquesta iniciativa. A partir de la posada en marxa del projecte, també tindrem la necessitat de comptar amb uns serveis adequats amb la importància que tindrà el poble», ha indicat l’alcalde.

Estudi de qualitat i quantitat

Pel que fa al tercer projecte, l’Ajuntament de Biure vol posar en valor la importància de les plantes medicinals al terme municipal. «N’hi ha moltes –assegura Martí Sans– i, per això, hem encarregat a Terramar, un consultori de biòlegs, que ens faci un estudi quantitatiu i qualitatiu de les plantes que tenim. Sembla que els treballs estan avançats i, segons em diuen, amb un resultat espectacular».

L’alcalde biurenc es felicita de la bona sintonia que ha trobat perquè una institució com la Universitat de Girona i també una entitat com Terramar aportin la seva expertesa a aquests projectes. «Estem davant d’un canvi positiu per a Biure i per a la seva gent, ja que aquests projectes donaran peu a altres complementaris que faran de Biure un municipi de referència en molts aspectes de considerable importància i haurem de millorar algun aspecte que en aquests moments no està a l’alçada del que pretenem».

Martí Sans ha assenyalat que, a part d’aquests tres projectes principals, des del consistori tenen altres propostes, que tenen per objectiu la dinamització del municipi.

Entre aquests, ha destacat la ruta dels búnquers, «que esdevindrà un complement idoni als projectes que acabo d’esmentar», hi ha afegit.

Dinamitzar el poble

Martí Sans també ha volgut demanar la implicació dels veïns i les veïnes en totes aquestes propostes: «En els sis anys que fa que estic d’alcalde, he passat moltes hores pensant com podríem valoritzar el poble. Sortosament, ara, és possible, però necessitem la col·laboració de la gent. És una tasca col·lectiva i apassionant que ha de fer del nostre poble un referent de sostenibilitat, d’admiració i de respecte».

En aquest context, hi posa l’escola, «que tira endavant gràcies als esforços del professorat i d’una Ampa que treballa molt i es preocupa que els alumnes estiguin en òptimes condicions».

Biure és un municipi d’uns 245 habitants, situat a onze quilòmetres de Figueres i a quinze de la Jonquera. En aquest municipi, hi ha dos elements patrimonials que, segons l’alcalde, són l’orgull dels biurencs: «La Fonteta i la Font d’en Buixó són dos indrets que per si sols es poden presentar com un reclam potent per visitar el poble».