Turisme de Roses continua amb la promoció i posada en valor de les activitats de senderisme que ofereix l’entorn natural del Cap de Creus a vilatans i visitants. Durant aquest mes d’agost, s’ha dut a terme la renovació de la senyalització de la ruta del Pic de l’Àliga i de la ruta dels Olivars, i s’han substituït senyals malmeses de la ruta megalítica, preparant així els itineraris per a la temporada de tardor, quan l’afluència de senderistes i amants de la natura creix per la idoneïtat de les temperatures.

Roses disposa de fins a 12 rutes de senderisme que transcorren a través de diferents punts d’interès natural, paisatgístic i cultural, fent de la població una destinació de gran interès per als amants d’aquesta activitat. Així ho demostra l’alt volum de consultes que rep cada any l’Oficina de Turisme de la població entorn a les diferents rutes per a la pràctica d’aquest esport.

Donant resposta a aquest interès creixent, Turisme de Roses treballa des de fa anys en la promoció del senderisme i la posada en valor i adequació de les seves rutes, creant fins a 12 itineraris amb diferents nivells de dificultat, que permeten gaudir de la riquesa natural de Roses a un ampli ventall de públics.

Montse Mindan: "apostem per diversificar la nostra oferta amb propostes de qualitat que es poden realitzar al llarg de tot l’any, com amb el senderisme, un “producte turístic” que ens permet aprofitar el nostre entorn natural privilegiat"

Com assenyala la regidora de Turisme, Montse Mindan, "apostem per diversificar la nostra oferta amb propostes de qualitat que es poden realitzar al llarg de tot l’any, com amb el senderisme, un “producte turístic” que ens permet aprofitar el nostre entorn natural privilegiat per desestacionalitzar la temporada turística".

A més de l’edició de fulletons informatius, o les aplicacions on line que permeten descarregar els itineraris amb informació completa sobre longitud dels recorreguts, durada, graus de dificultat i desnivell, punts d’interès, etc, Turisme de Roses ofereix també al llarg de l’any nombroses rutes guiades, moltes d’elles en col·laboració amb el Parc Natural del Cap de Creus i l’Associació Excursionista Cabirols.

A més, l’Ajuntament pel bon manteniment dels itineraris i la senyalització dels mateixos, com és el cas de les tasques realitzades durant l’estiu, amb la renovació dels senyals de les rutes del Pic de l’Àliga i dels Olivars, i de les plaques de la ruta Megalítica que estaven deteriorades.

Podeu consultar els recorreguts de senderisme que ofereix Roses tot l’any a través d’aquest enllaç.