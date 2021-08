Aquest dimarts, 17 d’agost, es reuneix per primera vegada una nova comissió de treball que s’ha creat per fer un seguiment per a la millora dels serveis de neteja a Roses. El grup de treball s’ha concebut, segons ha informat l’Ajuntament, amb l’objectiu d’abordar les problemàtiques detectades en matèria de recollida de residus, reciclatge i neteja viària, i definir les accions que permetin avançar cap a una Roses més neta, sostenible i compromesa amb el medi ambient.

«La comissió, que té una clara vocació interdisciplinària, està integrada pels responsables polítics i tècnics de les diferents àrees municipals, així com de l’empresa municipal Rosersa i de la concessionària del servei de neteja a Roses, FCC», ha exposat el consistori, i hi ha afegit que allò que es pretén «és obtenir una visió àmplia de les necessitats i carències dels diferents àmbits i sectors d’activitat del municipi, per incidir en una millora gradual i completa del servei».

El primer pas a realitzar serà una diagnosi actualitzada, per a la qual es prendran en consideració les problemàtiques detectades pels diferents departaments municipals, així com les queixes i aportacions recollides de la mateixa ciutadania. «Un aspecte remarcable ha estat el creixement al llarg de l’episodi pandèmic del darrer any i mig d’actituds incíviques a la via pública en matèria de neteja, així com un augment de les males pràctiques en el reciclatge de residus, fets que han motivat que la població reculi un pas enrere en aquesta matèria», diu l’Ajuntament de Roses.

En la reunió d’aquest dimarts, s’ha previst abordar la planificació de les primeres accions per aconseguir una implicació més gran de la ciutadana sobre la importància del reciclatge per evitar importants costos a la població, tant mediambientals, com de salubritat i confort o econòmics.