El Comitè Tècnic del Pla INFOCAT de Protecció Civil ha proposat prorrogar les restriccions vigents al medi natural fins dimecres vinent a les 00 hores, així com mantenir activada la fase d’Alerta el Pla especial d’emergències per incendis forestals (INFOCAT), pel risc d'incendi forestal, molt elevat encara. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha volgut participar al principi de la reunió per agrair la feina feta per tots els operatius i ha destacat la participació de les ADF i dels voluntaris de Protecció Civil en la defensa dels seus territoris i de la seva població.

Cal recordar que, tot i que les condicions meteorològiques han millorat respecte de dies anteriors, la vegetació està molt castigada per la calor i la sequera, i l’entrada de vent als dos extrems de Catalunya avui i demà agreujarà el risc d’incendi forestal.

Malgrat que el Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzada l’onada de calor, avui les temperatures podran arribar als 36 i 38 graus a la zona de Ponent i les humitats durant el dia seran molt baixes, però s’espera que durant la nit assoleixin valors més normalitzats.

Pel que fa al risc d’incendi forestal, els Agents Rurals i els Bombers de la Generalitat han advertit que aquest es veurà agreujat per l’entrada de vent als dos extrems de Catalunya. Avui i demà tindrem Tramuntana al nord i Mestral al sud amb vents sostinguts sobre els 30 km/h, però amb ratxes que podran superar els 40 km/h. A més, també s’espera l’entrada de vent de ponent, més sec, que provocarà que les humitats es mantinguin baixes. La preocupació, avui, rau en el fet que en cas de donar-se un incendi aquest tindria una capacitat de propagació molt més ràpida i podria comprometre la capacitat per extingir-lo.

Es mantenen restriccions d'accés als massissos de L'Albera, el Montgrí el Montsant i al Parc Natural del Cap de Creus.

Les mesures que es prorroguen són les següents:

Suspensió de totes les activitats de joventut de tipus acampada i/o ruta, així com aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.

Restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l’entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

Suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 h i les 20 h. S’exclou la recollida de productes agrícoles.

Suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana i els seus vorals excepte les autoritzades pel Servei Català de Trànsit.

Limitació de la circulació dins del bosc del transport de productes forestals en horari entre les 10 i les 20 hores.

Limitació de la circulació motoritzada en el medi natural exceptuant residents i activitats inajornables.

Els Bombers mantenen el dispositiu de reforç

Els Bombers de la Generalitat mantenen el dispositiu de reforç nivell M1 que es va organitzar per fer front a l’onada de calor d’aquests darrers dies. S’ha ampliat el quadre de comandaments i de coordinació, el personal operatiu del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) i també de tots els Parcs de Bombers professionals. Igualment es mantenen oberts els Parcs de Bombers Voluntaris i les bases dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF) de totes les Regions d'Emergències. També s’ha reforçat la dotació diària de les Sales regionals de Control i de la Sala Central de Bombers. També s’ha reforçat la guàrdia conjunta que fan al Parc de Bombers de Cerdanyola del Vallès professionals del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i del Grup de Suport Operatiu (GROS) dels Bombers, amb un segon equip.

Donada la situació d’alt risc d’incendi forestal, l'estratègia dels Bombers de la Generalitat continua consistint a evitar la simultaneïtat d'incendis; una situació que obliga a repartir recursos disponibles. És per això que en cada incendi forestal que s'iniciï, es fa un atac inicial molt contundent, tant per terra com amb mitjans aeris. Des de l’inici de l’onada de calor, el passat dimecres 11, els Bombers de la Generalitat han treballat en 112 incendis de vegetació; 41 de forestals, 39 d’agrícoles i 32 matoll i vegetació urbana. A hores d’ara encara s’estan remullant els incendis de Santa Coloma de Queralt, del passat dia 24 de juliol, i de la Pobla de Massaluca, de dijous passat. La sequera que es va acumulant dia a dia, les baixes humitats relatives arreu, les altes temperatures i el vent que bufa arreu del país en cada jornada fan que encara no es puguin considerats extingits aquests incendis.