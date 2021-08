La Guàrdia Urbana de Figueres ha realitzat, aquesta passada nit, un dispositiu amb gossos detectors de droga. El total de denúncies ha estat de vuit.

Una d'elles ha estat per possessió de droga a l'interor d'un bar del barri del Poble Nou. A més, l'establiment ha estat denunciat per diverses infraccions administratives.

A la plaça Abdó Terras, hi ha hagut dues denúncies per tinença i una per consum. Les persones denunciades eren menors d'edat, que han estat entregats als seus pares.

Finalment, al carrer Cap de Creus, la Guàrdia Urbana ha denuncait una persona per tinença, una altra per consum, una per desobediència, i una per facilitar dades falses en el moment de la identificació. Dues d'aquestes persones eren també menors, que han estat lliurats als pares.