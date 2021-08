La restauració del trencadís del teulat del teatre municipal El Jardí de Figueres ha generat una important polèmica, sobretot a les xarxes socials. Les imatges de la cúpula modernista de l'edifici cultural amb l'abans i el després s'han fet virals a la ciutat i molta gent s'ha atrevit a opinar sobre la conveniència o la no conveniència de fer els treballs tal com els ha plantejat el consistori.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Figueres ha obert un fil al seu compte de Twitter per exposar la realitat de l'assumpte. El consistori ha explicat que les obres encara no estan acabades, sinó en procés d'execució. A més, dilluns hi haurà una reunió tècnica sobre la continuació d'aquestes amb la finalitat que les cúpules es recuperin tal com eren abans de les darreres obres.

L'ajuntament ha aclarit que, en aquests moments, tan sols s'han acabat les tasques d'impermeabilització de la coberta i les cúpules, a més de la reparació de les esquerdes. També ha volgut defensar els equips tècnics declarant que «vetllen per la conservació del patrimoni de la ciutat, i per assegurar una bona execució de les obres».

El fil ha estat aquest:

[Obrim fil] En relació a la polèmica sorgida a xarxes socials aquests darrers dies sobre les tasques de manteniment i seguretat dutes a terme a la coberta del Teatre Jardí, i especialment les dues cúpules laterals de la façana. — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 1 de agosto de 2021

Alguns usuaris de les xarxes s'han mostrat agraïts amb les explicacions.