La plataforma SOS Costa Brava ha fet públiques unes imatges d'unes màquines treballant a la zona dels Caials de Cadaqués en la demolició dels «xalets il·legals» que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va ordenar enderrocar. Les fotografies les ha captat l'entitat Amics de la Natura de Cadaqués. SOS Costa Brava informa, a través dels seus comptes de xarxes socials, que aquesta urbanització va ser denunciada per Assemblea per Cadaqués per «l'impacte paisatgístic» que suposava que les construccions tinguessin dos metres d'alt de més. Des de la plataforma ecologista, llancen una crítica contra l'Ajuntament de Cadaqués: «No deixa d'astorar-nos que l'Ajuntament de Cadaqués tramiti una nova llicència per aixecar 28 cases en aquest paratge».

SOS Costa Brava està integrada per més de 25 organitzacions i plataformes que fan «un crit d’alerta a la societat catalana, als ajuntaments del litoral gironí i al Govern de la Generalitat».