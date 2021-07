Amb la voluntat d’incrementar el benestar de la gent gran del municipi, l’Ajuntament de La Jonquera i l’associació Llar del Jubilat, Casal de l’Avi, han formalitzat un nou conveni de col·laboració. Per una banda, el consistori jonquerenc oferirà suport econòmic per fer front a les despeses que se’n deriven de les activitats impulsades per l’entitat local. Per l’altra, l’associació Llar del Jubilat es compromet a organitzar durant els propers mesos nous tallers, dinàmiques i propostes culturals que promoguin la millora de la qualitat de vida, la cohesió social, el civisme, la convivència i l’associacionisme, així com que ofereixin a la gent gran del municipi petits moments d’esbarjo, diversió i desconnexió.

«La pandèmia ha colpejat molt fortament les persones grans, creant pors, temors i solitud. Des de l’Ajuntament, volem revertir aquesta situació. Per aquest motiu, unim esforços amb la Llar del Jubilat, Casal de l’Avi, per programar durant els propers mesos noves activitats per a la gent gran jonquerenca», explica la regidora de Benestar Social, Míriam Lanero.

En concret, l’acord neix de la voluntat d’ambdues parts de millorar la qualitat de vida de les persones grans del municipi, fomentar la germanor entre la gent gran de La Jonquera i de la resta de pobles de la comarca i impulsar noves activitats culturals i de lleure a la vila. «Som conscients que la situació sanitària encara és delicada. Per això, totes les activitats comptaran amb un estricte protocol de prevenció i seguretat enfront de la Covid-19 i s’adaptaran en tot moment a les indicacions de les autoritats competents», afirma Lanero.