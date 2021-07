El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha visitat avui Roses on ha estat acompanyat pel nou alcalde del municipi, Joan Plana. Al llarg de la tarda ha visitat l’Ajuntament i a continuació ha realitzat una passejada pel centre de la població, on ha conversat amb comerciants, entre ells el president de l'Associació Roses-Cap de Creus, Miquel Gotanegra. El president ha pogut conèixer, de primera mà, la preocupació empresarial per l'evolució de la temporada turística a causa de la pandèmia. En acabar, el president s’ha desplaçat fins al Parc de Bombers per seguir l’evolució de l’incendi que s’ha declarat aquest migdia a Llançà i el desenvolupament dels treballs per a la seva extinció.

El cap de l’Executiu ha iniciat la seva visita institucional a l’Ajuntament de Roses, on ha saludat els regidors i les regidores de la corporació, traslladant-se a continuació a la sala de plens del consistori per signar el Llibre d’Honor de la vila.

Posteriorment, el president, acompanyat de l'alcalde de Roses, Joan Plana, ha realitzat una passejada pel carrer Pi i Sunyer, on ha visitat diferents botigues i ha conversat amb comerciants, interessant-se per les vendes d’aquest any, les dificultats a què han hagut de fer front al llarg dels mesos de pandèmia i per la situació actual del teixit comercial rosinc.

Un altre motiu d’interès del president han estat les mesures impulsades aquesta setmana per l’Ajuntament per a la limitació d’accés de vehicles al Parc Natural del Cap de Creus. L’alcalde li ha explicat el desenvolupament de les mateixes, així com el pla a llarg termini que el consistori preveu seguir implementant per a la protecció i seguretat del Parc.

Amb motiu de l’incendi declarat aquest migdia a Llançà, el president Aragonès ha hagut de modificar el programa previst durant la seva visita a Roses, desplaçant-se al Parc de Bombers per interessar-se i conèixer de primera mà l’evolució del mateix i les tasques d’extinció en què es treballen.