La nova delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha fet la seva primera visita institucional aquest divendres, 2 de juliol, a la comarca de l'Alt Empordà, on s'ha reunit amb la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez Juli, en una trobada en què han assistit altres membres de la corporació. Laia Cañigueral també ha fet parada a l'Ajuntament de Figueres i ha mantingut una reunió amb l'alcaldessa, Agnès Lladó. Finalment, la delegada del Govern de la Generalitat s'ha traslladat a Pontós, on s'ha trobat amb l'alcaldessa Bàrbara Van Hoestenberghe.

Laia Cañigueral ha passejat pels carrers de Pontós acompanyat per l'alcaldessa i ha dit: "Pontós té 271 habitants. Hem d'escoltar les reivindicacions dels micropobles per garantir l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats de la seva gent".

En contrast demogràfic, ha estat a Figueres i, després del seu pas pel despatx de l'alcaldia, ha fet un tomb per la ciutat, acompanyada per Agnès Lladó. Aquí, com ha dit ella mateixa, ha parlat amb l'alcaldessa de "grans temes de ciutat".

En la reunió de treball, l’alcaldessa Agnès Lladó ha exposat a Laia Cañigueral aquelles qüestions a les quals considera que cal donar resposta, com ara la modificació del Pla general per l’escola Carme Guasch i Darné, el nou contracte programa, la necessitat de millora de l’estat de l’estació d’autobusos, la possible construcció de la segona biblioteca així com també la construcció d’un nou Institut a Figueres, que permeti destinar un dels actuals a la formació professional.

Pel que fa a la reunió institucional al Consell Comarcal, Laia Cañigueral ha escoltat les propostes de la presidenta i alcaldessa de la Jonquera i també dels alcaldes Agustí Badosa i Anna Palet, que també formen part del govern de l'administració comarcal.