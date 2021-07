Fa escassos dies, l’Ajuntament de Figueres presentava les conclusions de l’estudi realizat per Focalizza i que porta com a títol “Pla de dinamització de l’activitat comercial urbana de Figueres”. El citat estudi constata l’elevat nombre de locals comercials tancats en l’actualitat a la ciutat de Figueres. Segons les dades recollides en el mateix, en l’actualitat existeixen un total de 616 locals comercials en planta baixa tancats, el que significa un 25,2% de la totalitat de locals a Figueres, dels quals només hi ha disponibles per llogar o vendre la quantitat de 236 locals, dada aquesta que resulta xocant, i convida a fer una revisió més profunda de les dades que recull l’estudi.

Una vegada feta la diagnosis a travès del citat estudi, des del grup municipal de Junts per Figueres (JxF) es creu que cal actuar "amb la màxima urgència" per reactivar el mercat de lloguer de locals comercials en planta baixa a la ciutat.

En aquest sentit han presentat una moció per debatre en el proper ple del 5 de juliol. JxF demana que es bonifiqui el 95% de l'IBI a aquells propietaris de locals comercials que estiguin buits a qui els lloguin abans de finals de l'any 2022. "De la mateixa manera que ja es fa amb els immobles d’ús residencial que es cedeixen a la borsa de pisos de lloguer social que gestiona l’oficina local d’habitatge o amb els destinats a polítiques socials", apunta l'escrit de la moció.

Per una altra, proposen una bonificació també del 95% de la taxa de llicencia d’obertura per tots aquelles activitats que omplin un local buit abans finals de 2022.

A més de publicitar aquestes mesures, JxF demana crear una comissió de treball amb participació público-privada "a fi i efecte de que sigui el “foro” consultiu i assessor per tal de poder emprendre determinades mesures amb la finalitat de reactivar el mercat de lloguer per omplir els locals comercials buits".