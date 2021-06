L’àrea de Promoció Econòmica, Turística i de Comerç de l’Escala treballa per posar en valor la natura, el paisatge i el patrimoni mediambiental com a motor de dinamització ciutadana. Partint d’aquesta premissa, l’àrea que encapçala la regidora Marta Rodeja ha ideat el projecte de cicloturisme «Pedala a l’Escala», una iniciativa d’ecoturisme que «té per objectiu principal revalorar la ubicació privilegiada de l’Escala entre tres parcs naturals d’alta qualitat, i que es caracteritza per ser una destinació amb una oferta turística consolidada que complementa perfectament amb aquest segment turístic que ens visita durant tot l’any».

El projecte consta de vuit rutes segmentades, tenint en compte les diferents modalitats en la pràctica d’aquesta activitat. Es tracta de vuit rutes de cicloturisme en les modalitats BTT, ciclisme de carretera, ciclisme familiar i gravel. Totes les persones interessades a descobrir per on passen aquests itineraris es poden descarregar la informació des de visitlescala.com (web oficial de Turisme de l’Escala-Empúries) i, per tal de dinamitzar-les, des de l’Oficina de Turisme es proposa, per a aquesta temporada d’estiu, un programa de descoberta de les rutes amb l’acompanyament de guies especialitzats del territori.

El punt de trobada

Aquestes rutes de cicloturisme s’han posat en marxa aquest mateix dilluns, 28 de juny, amb sortida quinzenal, sempre en el mateix horari: a les 7 de la tarda. El punt de sortida s’ha fixat a l’Oficina de Turisme de l’entrada nord de l’Escala, un espai que pretén esdevenir un punt de trobada per a tots els amants d’aquest esport. Els interessats a pedalar poden fer la seva reserva a través d’un enllaç d’Internet que ha activat l’Ajuntament: inscripcions.lescala.cat.

«Els darrers mesos, el turisme actiu i de natura ha assolit més protagonisme en el sector, presumiblement per la pràctica en espais oberts i a l’aire lliure i perquè s’allunya de grans aglomeracions, tot i que aquest mercat ja apuntava una tendència creixent amb anterioritat a la pandèmia», s’exposa en un comunicat de premsa que ha difós l’àrea de Promoció Econòmica, Turística i de Comerç de l’Ajuntament de Escala per justificar el nou projecte «Pedala a l’Escala».

Respectuós amb el medi

El llançament d’aquest projecte combrega amb la voluntat de l’Ajuntament de l’Escala de desenvolupar activitats turístiques que siguin responsables i respectuoses amb el medi. L’Escala ofereix, en aquest sentit, diferents possibilitats per descobrir la zona sobre una bicicleta. Trobareu rutes de baixa dificultat per als qui comencen o volen simplement passejar i també itineraris amb una dificultat alta per a aquelles persones més experimentades.