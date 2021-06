Renfe estrenarà aquest dimecres, 23 de juny, el nou tren d’Alta Velocitat Avlo, un nou servei que farà parada també a l’estació de Figueres-Vilafant. Aquest mitjà oferirà un transport ràpid, més econòmic i senzill de fer servir.

L’arribada de l’Avlo a l’Empordà ha causat bones sensacions al sector del comerç i l’hostaleria, ja que ho consideren com una nova oportunitat per poder obrir, encara més, les portes de Figueres i de la comarca. En aquest sentit, Frederic Carbó, president de Comerç Figueres Associació, explica que «Figueres ha d’estar contenta de tenir una estació de l’AVE, i més ara que tothom pot venir a visitar-nos amb un preu molt econòmic». Tanmateix, Miquel Gotanegra, president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, detalla que «l’arribada de l’Avlo és molt positiva, i cal saber-la aprofitar».

Gotanegra recorda també la importància de saber comunicar: «L’Alt Empordà té una capacitat estratègica excel·lent. Hem de saber comunicar els nostres atractius turístics a les destinacions d’aquests trens. Aquest és el repte que tenim sobre la taula». Per aquest motiu, i per tal d’incentivar també les visites a la comarca, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà ha creat la nova plataforma digital ‘Empordà Origen’. «Allà farem campanyes específiques a les destinacions d’aquests trens. Comunicarem que estem aquí, i crec que això és molt important», explica.

En aquesta mateixa línia, Carbó apunta que a través de Comerç Figueres ja s’està treballant en diferents àmbits de la ciutat per anar creant experiències i incentivar les visites. «Si un viatge costa 7 euros, però la gent no hi troba cap encant a la destinació, no hi anirà. Hem de crear una experiència perquè la gent ens vingui a visitar». Per aquest motiu, Comerç Figueres està intentant que les botigues de Figueres puguin obrir al migdia, ja que, en paraules de Carbó, «és important perquè la gent que arribi amb l’Avlo o l’AVE, i que visiti el Museu Dalí, se’ls ofereixi alguna cosa més. A Figueres estem a prop de la costa, tenim un dels millors museus d’Espanya... ho tenim tot, però hem d’acabar de vestir-la». Per això, Carbó destaca també la importància de millorar el trajecte entre l’estació i el centre de la ciutat. «S’ha de crear una bossa d’idees perquè la gent pugui anar de l’estació al centre amb una experiència: amb dibuixos a terra, amb imatges als plafons, sigui plantant vinyes...».

Finalment, celebrant l’arribada de l’Avlo, Gotanegra destaca que «l’Alt Empordà, com a destinació turística és una de les millors. Té plana, muntanya, mar, parcs naturals... I, a més, podríem dir que és una destinació turística de 365 dies l’any. El gran repte és comunicar bé i plegats, sector públic i privat». L’arribada de l’Avlo, doncs, pot ser una oportunitat per revifar el turisme de la comarca, tan marcat per la pandèmia.

El tren AVLO, un transport ràpid, econòmic i senzill d’utilitzar

Amb Avlo, Figueres i l’Empordà podrà comunicar-se amb el territori d’una forma efectiva i econòmica. Aquest tren tindrà parada a les estacions del corredor nord-est de l’alta velocitat: Figueres-Vilafant, Girona, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud, Guadalajara i Madrid.

Els trens low cost tindran una capacitat de 438 places, un 20% més que els trens AVE. Més endavant està prevista la incorporació de nous trens amb capacitat de 581 places o 1.162 si són trens de doble composició. Tanmateix, disposaran de servei wifi i utilitzaran energia elèctrica 100% renovable. Els preus d’aquest nou transport aniran des dels 7 euros per trajecte, i només es podran adquirir bitllets de Classe Turista. Inclouran equipatges gratuïts amb una maleta de cabina més bossa de mà. Tanmateix, es podran incorporar serveis extres, segons les necessitats.

Els menors de 14 anys tindran una tarifa bàsica de 5 euros, sempre que aquesta vagi acompanyada de l’emissió d’un bitllet adult, i amb un màxim de 2 bitllets de nen per adult. Per a les famílies nombroses també hi haurà descomptes: 20% per a la categoria general i 50% per a la categoria especial.

El servei s’encetarà amb quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables en funció de l’evolució de la demanda. Avlo combinarà viatges directes entre les dues ciutats amb trajectes que sortiran de Figueres-Vilafant i finalitzaran a Madrid, parant a totes les estacions.

Així doncs, aquesta serà una forma d’obrir les portes de l’Alt Empordà a visitants d’arreu, i serà una forma ràpida, econòmica i senzilla per conèixer territori.