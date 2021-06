La cooperativa Winkoop de tercer d’ESO de l’Institut Cendrassos, ha lliurat 135 euros a l’associació Children of Africa, dedicada a diferents projectes educatius a Kènia. Aquest donatiu procedeix dels beneficis obtinguts de la venda de productes de proximitat durant el curs. La cooperativa dels estudiants ha venut olives de Covica Empordà, melmelades de Can Tuies, embotits de la Carnisseria Joan i Elena, galetes del Forn la Barceloneta, espelmes de Ceres Roura i mel del Massís l’Albera. La cooperativa forma part del projecte Emprengi que té com a principal objectiu que els alumnes de secundària tinguin un primer contacte amb el món empresarial, mitjançant la creació i la gestió d’una empresa, desenvolupant una activitat mercantil d’intercanvi de productes amb una cooperativa sòcia. En aquest projecte també participen la Diputació de Girona i l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines.