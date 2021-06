En l’equador del mandat, aquest dimarts s’ha fet realitat el relleu a l’alcaldia i Núria Escarpanter s’ha convertit en la primera alcaldessa de la història municipal de Llançà. Ella mateixa, en qualitat de primera tinent d'alcalde, ha presidit inicialment el ple extraordinari que ha fet efectiu el relleu després de la renúncia de Francesc Guisset. Després l'ha substituïda la segona tinent d'alcalde, Sílvia Barris. Els portaveus dels grups d'ERC i Alternativa, Guillem Cusí i Claudio Grande, han presentat la seva candidatura al càrrec sense obtenir la majoria necessària. Escarpanter ha estat investida amb sis dels onze vots del plenari.

En el seu primer discurs, Núria Escarpanter, ha destacat el fet històric del seu nomenament com a primera alcaldessa de la vila, assegurant que "tindrà connotacions que diferenciaran aquesta etapa de qualsevol altre". Ha tingut un reconeixement per a la feina feta "per tots els alcaldes anteriors" i ha esmentat, especialment, el "camí obert" per Isabel Darder, primera regidora de la corporació.

El pacte de govern signat entre els tres regidors de Junts per Llançà i els tres regidors del PSC després de les eleccions municipals del 2019, va permetre a Francesc Guisset convertir-se en el primer alcalde socialista del municipi, des de 1979. Guisset va comptar amb el suport del grup de Núria Escarpanter, amb qui va acordar repartir-se l'alcaldia durant aquest mandat. El candidat de la força guanyadora en aquelles eleccions amb quatre regidors, l’exalcalde Guillem Cusí (ERC), va poder sumar el vot del regidor d'Alternativa, Claudio Grande, però les cinc paperetes favorables no van ser suficients per a dur-lo a la presidència del plenari.

En l’etapa democràtica actual, Josep Maria Salvatella (CiU) va ocupar l’alcaldia entre 1979 i 2003. Des d’aleshores fins al 2015, el va substituir Pere Vila, de la mateixa coalició. El republicà Guillem Cusí va accedir a l’alcaldia aquell any, però al cap de poc temps va ser destituït després d’una moció de censura impulsada per CiU i PSC que va retornar Vila a la presidència del plenari. La moció va ser la conseqüència de la qüestió de confiança a la qual es va sotmetre l'alcalde el 15 de desembre de 2016 en un ple extraordinari vinculat als pressupostos. El vot contrari del soci de govern socialista li va impedir aprovar-los i Cusí va optar per expulsar del govern als dos regidors socialistes.