Desenes de persones han participat aquest dissabte en un acte per tal de reivindicar les pedres passanelles que hi ha a les platges de Cadaqués. El problema és que cada vegada en queden menys, ja que molta gent se les emporta a casa per fer-les servir per decorar. Això ha fet que en els darrers anys la sorra hagi anat guanyant terreny als còdols tan característic d'aquesta part del litoral de la Costa Brava. Per això, els veïns de la localitat han volgut participar en un acte on s'han retornat algunes d'aquestes pedres a les platges. El membre de Naturalistes de Cadaqués, David Tibau, explica que els preocupa i diu que no volen perdre l'essència de les platges del municipi. "Qui vulgui sorra que vagi a Lloret de Mar", assenyala.

L'Acció, que s'ha fet coincidint amb el Dia Mundial del Clima, s'ha dut a terme de les 10 del matí fins a la una del migdia, davant de la sorpresa dels visitants de fora que han anat a passar el dia a Cadaqués. Tibau explica que des de fa temps veuen com la sorra va guanyant terreny i per això han volgut fer alguna cosa per fer visible el problema. "Es tracta d'un valor geològic que hem de preservar i hem de conscienciar tant als veïns de Cadaqués com als visitants que no se les poden emportar", assenyala Tibau. En aquest sentit, el membre de Naturalistes de Cadaqués ha recordat que hi ha previstes sancions de fins a 350 euros per part de l'Ajuntament per a aquelles persones que s'emportin aquests còdols. "No es tracta d'anar posant multes a la gent, es tracta que tots siguem una mica conscients que és un valor afegit i que no es poden tocar, igual que qualsevol parc natural que tingui els seus elements característics", ha conclòs.