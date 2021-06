L'Ajuntament de Garriguella fa una crida per combatre l'incivisme al poble, en un comunicat públic en què informa de les queixes relatives a l'estat de l'àrea d'escombraries del carrer Orient, que aquesta setmana es trobava "en un estat deplorable, saturadíssim".

"Havent estudiat la situació, es va comprovar que les bosses d'escombraries no només no estaven degudament separades per a reciclar, sinó que també estaven posades a terra havent-hi espai a l'interior. Tot i això, veient que són el mateix tipus de bosses, semblaria que ha estat un abocament en concret", han relatat els responsables polítics municipals, els quals demanen la col·laboració ciutadana i les actituds de civisme per part de tothom.

"L'Ajuntament, i en especial la Brigada, lluita dia rere dia per a tenir un poble net. Es tracta de petits actes que ens milloren a tots com a veïns i veïnes, i de retruc al poble en positiu. No costa res fer les coses bé", demanen des de l'ajuntament a través del comunicat públic. També hi fan un recordatori: "Per a grans abocaments de residus, d'obres, neteges integrals, extra-domèstic,... s'ha de portar a la deixalleria del Centre de Pedret i Marzà: els veïns del poble gaudim de 300 quilos mensuals gratis per poder llançar". L'Ajuntament de Garriguella té un lema: "Garriguella, neta i teva!"