La Punta de Cap de Creus i el Paratge de Tudela són espais d’una gran singularitat, però alhora els seus valors naturals són molt sensibles i vulnerable a l’ús públic si aquest és desordenat i massiu. Formen part de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus, la figura de màxima protecció d’un Parc Natural a Catalunya i on no és permès sortir dels camins senyalitzats. Després de les aglomeracions i problemes de trànsit dels darrers estius i alguns ponts i festius, se n’ha regulat l’accés per a garantir que el/la visitant pugui gaudir millor de la visita a un indret tan excepcional.

Des del 10 de juny i fins al 30 de setembre, l'accés motoritzat estarà regulat amb videovigilància. No es permetrà el pas de vehicles entre les 9.30 i les 20 hores per la carretera entre Cadaqués al Far de Cap de Creus. Per aquesta raó s'ha habilitat un aparcament gratuït de 120 places al Corral d'en Morell, al nucli de Cadaqués, des d'on sortiran unes llançadores que traslladaran els visitants a la Punta de Cap de Creus.

Les llançadores són uns minibusos que sortiran cada 20 minuts entre les 9:30h i les 20h. El punt de sortida serà l’aparcament del Corral d’en Morell del nucli urbà de Cadaqués i les parades seran tres: Guillola, trencant d’accés al Paratge de Tudela i l’aparcament del far de Cap de Creus (anada i tornada).

A l’aparcament del Corral d’en Morell hi haurà la caseta de venda de tiquets i un punt d’informació del Parc.

Tant l'accés a peu com en bicicleta estarà obert sempre.