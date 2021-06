El Consell Comarcal de l’Alt Empordà inicia un pla pilot de control de les colònies de gats ferals. Aquesta acció s’ha posat en marxa aquest 1 de juny a deu municipis de la comarca. Els gats urbans que viuen als nostres municipis i a les nostres ciutats han de ser controlats per impedir-ne la sobrepoblació i assegurar el seu benestar.

Per adaptar el pla a la realitat de les colònies de gats ferals de la comarca, l’any 2019 es va iniciar un estudi per identificar-ne problemes i reptes. Amb els resultats es va elaborar un pla que ha donat peu a la prova pilot ­que es va aprovar el darrer mes d’abril.

Els municipis on s'implantarà són Cabanes, Peralada, Espolla, Vilanant, Roses, Sant Llorenç de la Muga, Sant Pere Pescador, Palau de Santa Eulàlia, Bàscara i Navata.

Objectius del pla

A Catalunya el sacrifici dels animals de companyia està prohibit, motiu pel qual la població dels gats de l’espai urbà s’ha de controlar amb l’esterilització. El pla, però, va més enllà i a banda d’identificar tots els exemplars es desparasiten, marquen i vacunen per assegurar-ne el benestar. El pla també incorpora accions a llarg termini com el desenvolupament d’una plataforma informàtica per la gestió de les colònies o la formació i organització de les persones voluntàries.

Aquesta prova té una durada d'un any. Passat aquest temps se n'avaluaran els resultats, corregiran les possibles mancances i s'adaptarà a la resta de municipis de la comarca que el sol·licitin.

La llei catalana de protecció dels animals estableix en l’article 16.1 que correspon als ajuntaments, o als ens locals supramunicipals en qui ho deleguin, recollir i controlar els animals abandonats, perduts o assilvestrats, a més de controlar els animals salvatges en l’espai urbà. Amb aquest projecte, el Consell Comarcal proposa una iniciativa innovadora d’identificació individual dels gats de colònia que permetrà fer-ne un seguiment molt acurat.

Suport de l’empresa Gosbi

L'empresa altempordanesa de menjar per animals domèstics Gosbi dona suport al pla pilot regalant l’aliment per les colònies de gats gestionades. A les portes d’iniciar la prova pilot, el passat 28 de maig, va fer una primera entrega de vint caixes de pinso.

La realitat és que sovint l’alimentació dels gats ferals suposa una despesa pels voluntaris encarregats de la colònia. Aquesta acció de Gosbi, per tant, acabarà repercutint en les persones voluntàries que tenen cura dels felins i permetrà que els animals estiguin alimentats correctament en qualitat i quantitat.